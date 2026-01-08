Nicolás Buenfil , hijo de Erika Buenfil, ha logrado establecer una relación cercana y cordial con su papá, Ernesto Zedillo Jr., con quien se ha podido reencontrar tras varios años sin contacto. Aunque este vínculo se ha fortalecido con el tiempo, el joven ha expresado que aún tiene el deseo de conocer a su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo.
Nicolás Buenfil quiere contar la historia de su abuelo Ernesto Zedillo en una bioserie
Nicolás Buenfil , quien recientemente comenzó a trabajar en el área de Media, específicamente en la gestión de redes sociales dentro de Televisa, aseguró que uno de sus grandes objetivos es convertirse en productor y reveló que le gustaría realizar una bioserie sobre la vida de su abuelo, Ernesto Zedillo.
“Está muy interesante y todo, a lo mejor y sí. Si me da permiso también. Que nos la cuente él estaría increíble”, dijo en entrevista con Sale el Sol.
Aunque ha logrado construir una buena relación con su papá y con sus hermanas, hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocer al expresidente, un encuentro que le interesa especialmente para conocer cómo fue su vida en la política y escuchar su historia de primera mano:
“Aún no lo conozco, pero me da curiosidad. Me han preguntado mucho sobre eso y ojalá que sea pronto, porque quiero saber qué opina”, expresó.
Nicolás destacó que uno de los aspectos que más le interesa conocer sobre la vida de su abuelo es su camino que lo llevó a convertirse en presidente de México: “Su historia, me gustaría saber cómo fue su vida y más que nada conocer ese mundo político”, agregó.
Erika Buenfil orgullosa de su hijo Nicolás
En la misma entrevista, Erika Buenfil comentó que su hijo ya se encuentra trabajando, algo que la llena de orgullo, y señaló que esta etapa es importante para que Nicolás aprenda el valor del esfuerzo y la responsabilidad que implica tener un trabajo.
“Está trabajando, cosa que me da mucho gusto y orgullo y que se ponga a jalar, a trabajar, a aprender el esfuerzo y el levantarse temprano, la disciplina. Está muy contento porque para que le gustara algo por su edad es muy difícil y él decidió eso y está contento”, aseguró la actriz.
Buenfil también dejó en claro que, aunque apoya las decisiones de su hijo, existen límites muy definidos dentro de su dinámica familiar, como por ejemplo, no descuidar sus estudios universitarios al mismo tiempo que trabaja.
“Hay cosas no negociables y en eso sí soy muy estricta, en la universidad. ‘Me voy a tomar un año’ y no, no vas a tomar un año. Si yo me tomo un año, ¿de qué vivimos?”, puntualizó.