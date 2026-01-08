Nicolás Buenfil quiere contar la historia de su abuelo Ernesto Zedillo en una bioserie

Nicolás Buenfil , quien recientemente comenzó a trabajar en el área de Media, específicamente en la gestión de redes sociales dentro de Televisa, aseguró que uno de sus grandes objetivos es convertirse en productor y reveló que le gustaría realizar una bioserie sobre la vida de su abuelo, Ernesto Zedillo.

Erika Buenfil reveló los motivos que tiene para hablar con Nicolás acerca de todo tipo de temas, incluso, sexualidad y drogadicción. (Instagram)

“Está muy interesante y todo, a lo mejor y sí. Si me da permiso también. Que nos la cuente él estaría increíble”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

Aunque ha logrado construir una buena relación con su papá y con sus hermanas, hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocer al expresidente, un encuentro que le interesa especialmente para conocer cómo fue su vida en la política y escuchar su historia de primera mano:

Ernesto Zedillo (Getty Images)

“Aún no lo conozco, pero me da curiosidad. Me han preguntado mucho sobre eso y ojalá que sea pronto, porque quiero saber qué opina”, expresó.

Nicolás destacó que uno de los aspectos que más le interesa conocer sobre la vida de su abuelo es su camino que lo llevó a convertirse en presidente de México: “Su historia, me gustaría saber cómo fue su vida y más que nada conocer ese mundo político”, agregó.