Florinda Meza reaparece y responde a polémica por llamar “defectos” a los hijos 'Chespirito'

Florinda Meza y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito

Hace unas semanas, Florinda Meza estuvo envuelta en la polémica tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde fue retratada como la tercera en discordia en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños (Archivo Quién)

Durante la transmisión, usuarios en redes sociales revivieron viejas entrevistas que ofreció la actriz, entre ellas una de 2004 en la que calificó a la esposa y a los hijos del comediante como sus “más grandes defectos”.

Ahora, en un reciente encuentro con un grupo de reporteros que la captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la productora aclaró que esa declaración se trató de una broma.



“¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice ‘eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado’, dijo entre risas.

Y reiteró su postura de que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Esas cosas se dicen de broma, hombre. ¿No han oído esa canción?”, insistió antes de cantar un fragmento del tema Casi perfecto, de Ana Cirré.