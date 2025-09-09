Florinda Meza reaparece y responde a polémica por llamar “defectos” a los hijos 'Chespirito'

Florinda Mezareapareció públicamente tras las críticas que recibió en redes sociales durante la transmisión de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.
En un encuentro con reporteros, la actriz fue cuestionada sobre las declaraciones que ofreció en 2004 al programa Pasiones de la cadena chilena TVN, donde se refirió como “siete grandes defectos” a los hijos y a la exesposa del comediante, Graciela Fernández.
Florinda Meza y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito
Hace unas semanas, Florinda Meza estuvo envuelta en la polémica tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde fue retratada como la tercera en discordia en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández.
Durante la transmisión, usuarios en redes sociales revivieron viejas entrevistas que ofreció la actriz, entre ellas una de 2004 en la que calificó a la esposa y a los hijos del comediante como sus “más grandes defectos”.
Ahora, en un reciente encuentro con un grupo de reporteros que la captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la productora aclaró que esa declaración se trató de una broma.
“¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice ‘eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado’, dijo entre risas.
Y reiteró su postura de que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Esas cosas se dicen de broma, hombre. ¿No han oído esa canción?”, insistió antes de cantar un fragmento del tema Casi perfecto, de Ana Cirré.
Florinda Meza cree que la serie de ‘Chespirito’ dañó la memoria del actor
Florinda Meza se negó a hablar sobre el contenido de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, al considerar que en lugar de rendir homenaje y reconocer la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, terminó por dañar su memoria.
“No puedo opinar. Yo lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque, mira, yo estoy viva. Yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar. No sé, a mí me parece hasta ruin porque, además, él hizo una gran labor, pero hay que tomarlo de quien viene”, declaró.
Por último, la actriz afirmó que las críticas no le afectan y señaló que decidió prefiere no darle importancia a las críticas que recibió tras la transmisión de la bioserie del comediante.