Florinda Meza llamó 'defectos' a los hijos de Chespirito; su nieta reacciona

María Panella agradece el homenaje que le hicieron a su abuela Graciela en la serie de Chespirito

Por otro lado, María no ocultó lo conmovida que se encuentra por el homenaje que se le rindió a su abuela Graciela en la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, dado que ella fue la primera esposa del cómico y madre de sus seis hijos.

“Pues mira, la verdad es que mi abuela Chela fue quien nos abrazó siempre, quien nos tuvo siempre en su casa comiendo caracoles. La verdad es que es muy lindo que ese homenaje haya ocurrido. No era ningún secreto que mi abuela siempre estuvo ahí, pero que ahora el mundo entero lo sepa, pues es también grato”, compartió.

Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños (Instagram)

María Penella ya había hablado antes sobre su relación con Florinda Meza. En una entrevista para el pódcast Famosos sin censura, la actriz expresó el cariño y respeto que le tiene, aunque reconoció que siempre hubo cierta distancia dentro su familia.

“Florinda es la esposa de mi abuelo, no es mi abuela y siempre fue así. Siempre estuvo esa distinción porque teníamos relación con mi abuela”, aclaró.

María Panella (Instagram)

No obstante, aseguró que siempre sentirá un profundo agradecimiento hacia Florinda Meza por el cariño y los cuidados que le dio a su abuelo: “Florinda siempre era muy linda, la verdad. Le tengo cariño, cuidó muchísimos años a mi abuelo. No la he visto hace ya un par de años, pero siempre tendré ese agradecimiento por que lo haya cuidado tanto”.