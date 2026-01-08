Giro en el caso Nick Reiner: su abogado abandona el caso pese a creer en su inocencia

Abogado de Nick Reiner renuncia al caso pese a defender la inocencia del hijo de Rob Reiner

Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio, un caso que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.

Las autoridades detuvieron a Nick, de 32 años, el 14 de diciembre horas después de que se encontraran los cuerpos apuñalados de su padre, director de grandes éxitos como Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en la casa de la pareja en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Alan Jackson, abogado de Nick Reiner, renuncia al caso. (Getty Images)

Estaba previsto que el acusado, con un amplio historial de adicción a las drogas, compareciera para que el juez le comunicara formalmente los cargos que se le imputan y sus derechos.

Esta audiencia se pospuso debido a que el abogado Alan Jackson dejó de representar al acusado. El juez nombró en su lugar a un abogado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia.