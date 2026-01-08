Giro en el caso Nick Reiner: su abogado abandona el caso pese a creer en su inocencia

La comparecencia del hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner por la muerte de sus padres se pospuso el pasado miércoles debido a que el abogado defensor decidió renunciar al caso.
Abogado de Nick Reiner renuncia al caso pese a defender la inocencia del hijo de Rob Reiner
Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio, un caso que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.
Las autoridades detuvieron a Nick, de 32 años, el 14 de diciembre horas después de que se encontraran los cuerpos apuñalados de su padre, director de grandes éxitos como Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en la casa de la pareja en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.
Estaba previsto que el acusado, con un amplio historial de adicción a las drogas, compareciera para que el juez le comunicara formalmente los cargos que se le imputan y sus derechos.
Esta audiencia se pospuso debido a que el abogado Alan Jackson dejó de representar al acusado. El juez nombró en su lugar a un abogado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia.
Alan Jackson, el abogado de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, que renunció al caso de Nick Reiner
Alan Jackson es un abogado penalista estadounidense de alto perfil con una larga trayectoria en casos complejos y mediáticos.
Con el tiempo se convirtió en socio de la firma Werksman Jackson & Quinn LLP, especializada en defensa criminal y litigios de alto impacto, y es reconocido por su estilo estratégico en la sala y su experiencia en casos de gran exposición pública.
Sobre el caso de Nick Reiner, Jackson, dijo que "legal y éticamente" no podía explicar por qué él y su equipo habían renunciado al caso.
"Circunstancias ajenas a nuestro control, pero más importante aún, circunstancias ajenas al control de Nick, nos han imposibilitado continuar representando a Nick", afirmó.
Jackson afirmó que sigue comprometido con los intereses de Reiner y confía en que el proceso judicial "revelará los verdaderos hechos" de este caso.
"Hemos investigado este asunto de arriba abajo. Lo que hemos descubierto, y pueden darlo por seguro, es que, de conformidad con las leyes de este estado, de conformidad con la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato", aseguró.
A lo largo de su carrera, Alan Jackson ha representado a varios nombres famosos y casos controvertidos, incluidos el actor Kevin Spacey en un caso de agresión sexual que fue desestimado, y el productor Harvey Weinstein durante su juicio por agresión sexual en Los Ángeles.