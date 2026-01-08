Después de años de discreción respecto a su vida personal, Jennifer Garner hizo una reflexión sincera sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la separación y posterior divorcio de Ben Affleck.
En una reciente entrevista con Marie Claire UK, la protagonista de 13 Going on 30 abrió su corazón sobre lo que realmente significó ese proceso, lejos de titulares y especulaciones mediáticas.
Jennifer Garner habla por primera vez del doloroso divorcio de Ben Affleck
Jennifer Garner explicó que lo más complicado no fue la exposición pública ni los rumores, sino el fin de una familia tal como la conocía. “Lo verdaderamente difícil fue aceptar que una familia dejaba de existir tal como la conocía”, comentó la actriz, quien compartió diez años de matrimonio con Ben Affleck.
La intérprete subrayó que el desafío mayor fue perder una dinámica compartida, un ‘nosotros’ que iba más allá del romance, incluyendo una amistad y una sociedad construida con el tiempo.
"Lo difícil fue la realidad. La ruptura de una familia fue lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad fue lo difícil", agregó.
Esta experiencia de duelo, dijo, requirió espacio y el apoyo de su círculo más cercano: amigos y familiares que la sostuvieron en los momentos más difíciles.
Además, Garner abordó cómo ha cambiado su papel como madre ahora que sus hijos son adolescentes y adultos jóvenes. Destacó la importancia de permitirles crecer con autonomía, observar sin intervenir en exceso y aprender a confiar en sus decisiones.
“No me sirve de nada escuchar chismes sobre mí ni sobre nadie más, mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”,
La buena relación de Jennifer Garner y Ben Affleck
Ben Affleck y Jennifer Garner han logrado construir una relación cordial y respetuosa tras su divorcio, convirtiéndose en un ejemplo de madurez emocional. A pesar de haber puesto fin a su matrimonio en 2018, ambos actores han dejado claro que su prioridad absoluta es el bienestar de sus tres hijos, lo que los ha llevado a mantener una convivencia basada en el apoyo mutuo.
La actriz ha señalado en distintas ocasiones que, aunque la separación fue dolorosa, con el tiempo aprendieron a transformar su vínculo en una sólida relación de co-parentalidad.
Por su parte, Affleck ha reconocido públicamente el papel fundamental que Garner ha tenido en su vida, describiéndola como una persona clave en su estabilidad personal y familiar. Esta dinámica ha permitido que ambos sigan adelante con sus respectivas vidas sin conflictos públicos, respeto y responsabilidad compartida.