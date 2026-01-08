Jennifer Garner habla por primera vez del doloroso divorcio de Ben Affleck

Jennifer Garner explicó que lo más complicado no fue la exposición pública ni los rumores, sino el fin de una familia tal como la conocía. “Lo verdaderamente difícil fue aceptar que una familia dejaba de existir tal como la conocía”, comentó la actriz, quien compartió diez años de matrimonio con Ben Affleck.

La intérprete subrayó que el desafío mayor fue perder una dinámica compartida, un ‘nosotros’ que iba más allá del romance, incluyendo una amistad y una sociedad construida con el tiempo.

"Lo difícil fue la realidad. La ruptura de una familia fue lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad fue lo difícil", agregó.

Jennifer y Ben duraron 10 años de casados y tuvieron tres hijos. (Getty images)

Esta experiencia de duelo, dijo, requirió espacio y el apoyo de su círculo más cercano: amigos y familiares que la sostuvieron en los momentos más difíciles.

Además, Garner abordó cómo ha cambiado su papel como madre ahora que sus hijos son adolescentes y adultos jóvenes. Destacó la importancia de permitirles crecer con autonomía, observar sin intervenir en exceso y aprender a confiar en sus decisiones.

“No me sirve de nada escuchar chismes sobre mí ni sobre nadie más, mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”,