Florinda Meza revela la promesa que le hizo a Chespirito sobre el lugar donde descansan sus restos

La actriz y productora compartió su sentir sobre la muerte y lo que será su última morada.

“Muy cuidada y bueno, es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue”, expresó con serenidad.

Ante la pregunta de si ese será también su destino final, respondió: “Ay, no quiero pensar en eso, pero así será. No me gusta, no tengo buena relación con la muerte, pero así será”, compartió.

Durante la conversación, Florinda recordó el duro proceso de duelo tras la partida de Chespirito y cómo logró sobrellevar la tristeza gracias a sus mascotas.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. (Agencia México)

“Cuando Roberto murió, mis perritos me salvaron. Tengo diez chihuahuas que los amo como a mis hijos”, confesó. También mencionó los problemas que ha enfrentado en Cancún con sus asistentes del hogar, debido a la falta de compromiso en el cuidado de sus animales.

Sobre la soledad que ha enfrentado tras el deceso del comediante, Meza indicó: “Mira, por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas, porque no tuve hijos, todo el mundo conoce la razón. Pero si hubiera tenido, habría sido yo la pobladora de otro mundo, porque todos los días se extraña a Roberto en algún rato de cada día. Entonces mis perritos llegan a mí muy preocupados. Entonces todo eso me saca de la tristeza, me saca de un estado de llanto”, agregó.