Bad Bunny inicia su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour': Estos son los países, fechas e invitados

Países confirmados del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour de Bad Bunny

La nueva gira mundial de conciertos de Bad Bunny marca su esperado regreso a Europa después de no presentarse ahí desde 2019 y abre nuevos destinos que el artista puertorriqueño de 31 años nunca había visitado en concierto.

Brasil, Australia y Japón forman parte de esta expansión que lo lleva a territorios donde su música ha crecido de manera impresionante.

Los países confirmados incluyen México, Argentina, Chile, España, Japón y Corea del Sur, convirtiendo el recorrido en uno de los más amplios de su carrera.

Cada territorio tendrá su propia adaptación del show, con escenarios más grandes y varias fechas en las ciudades donde el músico siempre agota entradas.

Fechas iniciales y cómo avanzará la gira de conciertos de Bad Bunny

El tour de Bad Bunny comenzó en Santo Domingo el 21 y 22 de noviembre de 2025 y continuará por las siguientes ciudades y fechas:

1.- Santo Domingo, República Dominicana del 21 y 22 noviembre 2025, Estadio Olímpico

2.- San José, Costa Rica del 5 y 6 diciembre 2025, Estadio Nacional

3.- Ciudad de México del 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 diciembre 2025, Estadio GNP Seguros

4.- Santiago, Chile del 9, 10 y 11 enero 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

5.-Lima del 16 y 17 enero 2026, Estadio Nacional

6.- Medellín, Colombia del 23, 24 y 25 enero 2026, Estadio Atanasio Girardot

7.- Buenos Aires del 13, 14 y 15 febrero 2026, Estadio River Plate

8.- Sao Paulo, Brasil del 20 y 21 febrero 2026, Allianz Parque

9.-Sydney, Australia del 28 febrero y 1 marzo 2026, Engie Stadium

10.-Tokio Marzo 2026, estadio por confirmar

11.- Barcelona, España del 22 y 23 mayo 2026, Estadi Olímpic Lluís Companys

12.- Lisboa, Portugal del 26 y 27 mayo 2026, Estadio Da Luz

13.- Madrid del 30 y 31 mayo y también el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 junio 2026, Estadio Metropolitano

14.- Düsseldorf, Alemania del 20 y 21 junio 2026, Merkur Spiel-Arena

15.- Arnhem, Países Bajos del 23 y 24 junio 2026, Gelredome

16.- Londres del 27 y 28 junio 2026, Tottenham Hotspur Stadium

17.- Marsella, Francia del 1 julio 2026, Orange Vélodrome

18.- París del 4 y 5 julio 2026, La Défense Arena

19.- Estocolmo, Suecia del 10 y 11 julio 2026, Strawberry Arena

20.- Varsovia, Polonia del 14 julio 2026, PGE Narodowy

21.- Milán, Italia del 17 y 18 julio 2026, Ippodromo Snai La Maura

22.- Bruselas, Bélgica del 22 julio 2026, King Baudouin Stadium

Estas fechas confirman que Madrid será la ciudad con más conciertos, seguido por Ciudad de México y luego Santiago y Medellín, que también tendrán múltiples presentaciones en vivo del intérprete de "Debí tirar más fotos". Esto también nos dice dónde está la demanda más fuerte del artista.