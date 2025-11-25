Bad Bunny inicia su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour': Estos son los países, fechas e invitados

Bad Bunny arranca su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y podría ser la más grande de su carrera. El artista puertorriqueño regresa a los escenarios después de un periodo en el que decidió no presentarse en Estados Unidos, ya que mencionó que no se sentía cómodo actuando ahí por el riesgo de posibles redadas migratorias entre el público.
Antes del anuncio de esta nueva gira, estrenó su álbum Debí tirar más fotos con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot", en San Juan.
Esa serie de 31 conciertos fue un fenómeno que llenó cada función, atrajo a celebridades y generó un impacto económico estimado en más de 200 millones de dólares para la isla.
Países confirmados del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour de Bad Bunny
La nueva gira mundial de conciertos de Bad Bunny marca su esperado regreso a Europa después de no presentarse ahí desde 2019 y abre nuevos destinos que el artista puertorriqueño de 31 años nunca había visitado en concierto.
Brasil, Australia y Japón forman parte de esta expansión que lo lleva a territorios donde su música ha crecido de manera impresionante.
Los países confirmados incluyen México, Argentina, Chile, España, Japón y Corea del Sur, convirtiendo el recorrido en uno de los más amplios de su carrera.
Cada territorio tendrá su propia adaptación del show, con escenarios más grandes y varias fechas en las ciudades donde el músico siempre agota entradas.
Fechas iniciales y cómo avanzará la gira de conciertos de Bad Bunny
El tour de Bad Bunny comenzó en Santo Domingo el 21 y 22 de noviembre de 2025 y continuará por las siguientes ciudades y fechas:
1.- Santo Domingo, República Dominicana del 21 y 22 noviembre 2025, Estadio Olímpico 2.- San José, Costa Rica del 5 y 6 diciembre 2025, Estadio Nacional 3.- Ciudad de México del 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 diciembre 2025, Estadio GNP Seguros 4.- Santiago, Chile del 9, 10 y 11 enero 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos 5.-Lima del 16 y 17 enero 2026, Estadio Nacional 6.- Medellín, Colombia del 23, 24 y 25 enero 2026, Estadio Atanasio Girardot 7.- Buenos Aires del 13, 14 y 15 febrero 2026, Estadio River Plate 8.- Sao Paulo, Brasil del 20 y 21 febrero 2026, Allianz Parque 9.-Sydney, Australia del 28 febrero y 1 marzo 2026, Engie Stadium 10.-Tokio Marzo 2026, estadio por confirmar 11.- Barcelona, España del 22 y 23 mayo 2026, Estadi Olímpic Lluís Companys 12.- Lisboa, Portugal del 26 y 27 mayo 2026, Estadio Da Luz 13.- Madrid del 30 y 31 mayo y también el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 junio 2026, Estadio Metropolitano 14.- Düsseldorf, Alemania del 20 y 21 junio 2026, Merkur Spiel-Arena 15.- Arnhem, Países Bajos del 23 y 24 junio 2026, Gelredome 16.- Londres del 27 y 28 junio 2026, Tottenham Hotspur Stadium 17.- Marsella, Francia del 1 julio 2026, Orange Vélodrome 18.- París del 4 y 5 julio 2026, La Défense Arena 19.- Estocolmo, Suecia del 10 y 11 julio 2026, Strawberry Arena 20.- Varsovia, Polonia del 14 julio 2026, PGE Narodowy 21.- Milán, Italia del 17 y 18 julio 2026, Ippodromo Snai La Maura 22.- Bruselas, Bélgica del 22 julio 2026, King Baudouin Stadium
Estas fechas confirman que Madrid será la ciudad con más conciertos, seguido por Ciudad de México y luego Santiago y Medellín, que también tendrán múltiples presentaciones en vivo del intérprete de "Debí tirar más fotos". Esto también nos dice dónde está la demanda más fuerte del artista.
Invitados sorpresa en los conciertos de Bad Bunny
La posibilidad de invitados especiales es uno de los temas que más conversación ha generado entre los fans de Bad Bunny durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
El artista tiene una larga lista de colaboraciones con músicos de diferentes géneros, lo que abre la puerta a momentos únicos en cada país. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿Belinda estará invitada al tour de Bad Bunny cuando se presente en la CDMX?
Además, todo apunta a que el tour mantendrá elementos visuales destacados, como “La casita”, una escenografía inspirada en una casa típica puertorriqueña que fue parte central de su residencia en San Juan.
Medios internacionales y usuarios en redes han compartido imágenes del ensamblaje de esta estructura en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, lo que deja ver que será parte del show desde la primera fecha.
El tour de Bad Bunny: lo que todavía falta por revelarse
Aunque ya se liberó una gran parte del calendario, aún quedan detalles por anunciar, como los recintos definitivos en algunas ciudades, la confirmación del estadio en Tokio y la posible apertura de nuevas fechas debido a la alta demanda.
También sigue en duda si el artista añadirá shows en Estados Unidos más adelante, ya que por ahora decidió concentrarse en otros mercados.
Con el ritmo en que su equipo suele revelar información, es probable que los próximos meses traigan más novedades sobre uno de los tours más esperados del año.