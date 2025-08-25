En el mundo de la música latina, existen instantes que superan el show y se convierten en parte de la historia. Así sucedió durante la presentación número 21 de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, cuando el reguetonero impactó al público al cantar Perro negro frente a una invitada muy especial: Belinda, quien se encontraba entre los asistentes y terminó siendo protagonista de uno de los momentos más virales del año.
Belinda y Bad Bunny protagonizan el momento más viral y hot del año
Bad Bunny le canta a Belinda 'Perro negro', canción donde la menciona
En ese momento, el reguetonero interpretó en vivo la frase que la nombra: “vuelves locos como Belinda”, generando una ovación inmediata del público presente. Además de ser vista disfrutando del espectáculo junto a la rapera dominicana Tokischa, Belinda también fue captada bailando al ritmo de éxitos del 'Conejo Malo'.
La interacción alcanzó tal magnitud que los videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
La artista mexicana no solo acudió al concierto, sino que participó activamente en la velada. Se movió al ritmo de “Tití me preguntó” junto a la rapera dominicana Tokischa, entonó los éxitos del “Conejo Malo”.
Belinda se ubicó en la zona llamada La Casita, un sector exclusivo dentro del recinto que se ha vuelto el punto de reunión de personalidades internacionales del espectáculo, el deporte y el cine.
La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" que Bad Bunny ofrece en el Coliseo de San Juan celebra la identidad y cultura puertorriqueña, con 30 conciertos repletos de simbolismo local, colaboraciones y guiños musicales. Belinda se suma así a una larga lista de celebridades que han sido vistas en estas presentaciones, junto con personas como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, entre otros.
Las referencias de Bad Bunny a Belinda en sus canciones
“Perro negro”, incluida en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023), es una colaboración entre Bad Bunny y Feid.
La frase dedicada a Belinda alude a su legado romántico en la cultura pop, donde sus exparejas incluso llegaron a tatuarse en su honor, como Christian Nodal y Lupillo Rivera.
Este no fue el primer guiño del puertorriqueño hacia la mexicana. En otra canción, “VOU 878”, Bad Bunny hace alusión a la telenovela Cómplices al rescate, protagonizada por Belinda.
La cantante respondió de manera ingeniosa en su tema “La Cuadrada”, donde introdujo la línea: “Te traigo enchulao, como diría Benito”.
En una entrevista en julio de 2025, Belinda describió este intercambio como divertido y aclaró que no conocía personalmente a Bad Bunny, aunque sí admira su talento como compositor