Belinda y Bad Bunny protagonizan el momento más viral y hot del año

Bad Bunny le canta a Belinda 'Perro negro', canción donde la menciona

En ese momento, el reguetonero interpretó en vivo la frase que la nombra: “vuelves locos como Belinda”, generando una ovación inmediata del público presente. Además de ser vista disfrutando del espectáculo junto a la rapera dominicana Tokischa, Belinda también fue captada bailando al ritmo de éxitos del 'Conejo Malo'.

La interacción alcanzó tal magnitud que los videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La artista mexicana no solo acudió al concierto, sino que participó activamente en la velada. Se movió al ritmo de “Tití me preguntó” junto a la rapera dominicana Tokischa, entonó los éxitos del “Conejo Malo”.

Belinda se ubicó en la zona llamada La Casita, un sector exclusivo dentro del recinto que se ha vuelto el punto de reunión de personalidades internacionales del espectáculo, el deporte y el cine.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" que Bad Bunny ofrece en el Coliseo de San Juan celebra la identidad y cultura puertorriqueña, con 30 conciertos repletos de simbolismo local, colaboraciones y guiños musicales. Belinda se suma así a una larga lista de celebridades que han sido vistas en estas presentaciones, junto con personas como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, entre otros.