Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, pone fin a rumores de 'negocios' con la familia de Fátima Bosch

La respuesta de Raúl Rocha ante los rumores de corrupción

Mediante un comunicado oficial que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, compartió a través de su cuenta de Instagram, el mexicano ha aclarado que él no conoció a la familia de Fátima Bosch hasta hace apenas dos meses durante el certamen de Miss Universo México 2025 donde Fátima fue elegida para representar al país en la competencia internacional.

Raúl Rocha también especificó que el negocio al que han hecho alusión algunos medios de comunicación como el que Raúl realizó con el papá de Fátima y por el que supuestamente “vendió la corona” en realidad se realizó hace dos años. Rocha especificó que la sociedad en la que participa, llamada Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., ganó un contrato por $745,645,019.93 MXN después de participar en un concurso de licitación “altamente competitivo” que fue convocado por Pemex Exploración y Producción.

Raúl Rocha ha dejado en claro que no conoció ni a Fátima Bosch, ni a su familia, hasta este 2025 durante Miss Universe Mexico. (Getty Images)

Más detalles sobre el contrato entre Raúl Rocha y Pemex

El concurso de licitación comenzó el 27 de septiembre de 2022 y de acuerdo con la declaración de Raúl Rocha, se realizó “conforme a estándares internacionales y a los lineamientos técnicos de Pemex”. Raúl agregó que en total participaron 15 empresas, una de ellas Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V de la cual él forma parte.

En cuanto al contrato, se firmó el 7 de febrero de 2023 después de que la empresa de Raúl Rocha resultara ganadora conforme las Disposiciones Generales de Contratación de Pemex y mediante el Sistema de Contrataciones Electrónicas de Pemex. Este acuerdo venció el 31 de diciembre de 2023.

Raúl Rocha ha aclarado que el negocio de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V ocurrió antes de que él tan siquiera fuera cercano a Miss Universe. (Getty Images)

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, especificó que en realidad ni siquiera se pudo cumplir el contrato por razones administrativas internas de Pemex, por lo que solo “se logró materializar un monto de $44,247,995 MXN” y la mayoría de los trabajos ejecutados aún no son validados o pagados por Pemex a pesar de que se realizaron hace más de dos años, por lo que Raúl hace evidente que “no existe ningún apoyo o beneficio extraordinario”.