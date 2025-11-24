A menos de una semana de que la gran final de Miss Universo 2025 se haya realizado, donde la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona, los rumores de un supuesto fraude no se han detenido. Las especulaciones acusan al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, de haber dado el gane a Fátima ya que supuestamente tiene negocios fuera del certamen de belleza con la familia de la mexicana.
Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, pone fin a rumores de 'negocios' con la familia de Fátima Bosch
La respuesta de Raúl Rocha ante los rumores de corrupción
Mediante un comunicado oficial que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, compartió a través de su cuenta de Instagram, el mexicano ha aclarado que él no conoció a la familia de Fátima Bosch hasta hace apenas dos meses durante el certamen de Miss Universo México 2025 donde Fátima fue elegida para representar al país en la competencia internacional.
Raúl Rocha también especificó que el negocio al que han hecho alusión algunos medios de comunicación como el que Raúl realizó con el papá de Fátima y por el que supuestamente “vendió la corona” en realidad se realizó hace dos años. Rocha especificó que la sociedad en la que participa, llamada Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., ganó un contrato por $745,645,019.93 MXN después de participar en un concurso de licitación “altamente competitivo” que fue convocado por Pemex Exploración y Producción.
Más detalles sobre el contrato entre Raúl Rocha y Pemex
El concurso de licitación comenzó el 27 de septiembre de 2022 y de acuerdo con la declaración de Raúl Rocha, se realizó “conforme a estándares internacionales y a los lineamientos técnicos de Pemex”. Raúl agregó que en total participaron 15 empresas, una de ellas Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V de la cual él forma parte.
En cuanto al contrato, se firmó el 7 de febrero de 2023 después de que la empresa de Raúl Rocha resultara ganadora conforme las Disposiciones Generales de Contratación de Pemex y mediante el Sistema de Contrataciones Electrónicas de Pemex. Este acuerdo venció el 31 de diciembre de 2023.
Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, especificó que en realidad ni siquiera se pudo cumplir el contrato por razones administrativas internas de Pemex, por lo que solo “se logró materializar un monto de $44,247,995 MXN” y la mayoría de los trabajos ejecutados aún no son validados o pagados por Pemex a pesar de que se realizaron hace más de dos años, por lo que Raúl hace evidente que “no existe ningún apoyo o beneficio extraordinario”.
Los negocios de Raúl Rocha no se mezclan con Miss Universo
Mediante el mismo comunicado, Raúl Rocha también dejó en claro que sus negocios no se vinculan con Miss Universo. Específicamente sobre la mencionada licitación con Pemex, Raúl explica que él ni siquiera era cercano al certamen de belleza cuando se realizó el contrato (2022) ya que una de sus empresas adquirió la Organización de Miss Universo hasta el 29 de enero de 2024, momento en que se volvió presidente del certamen de belleza.
Raúl Rocha tomará acciones legales
Después de aclarar la polémica alrededor de su negocio con Pemex y aclarar que no conoció ni a Fátima ni a su familia hasta 2025 y únicamente bajo el contexto de Miss Universe, Raúl Rocha reclamó a aquellos medios de comunicación que han buscado generar controversia sobre el concurso al manipular información y difundir datos inexactos.
Como consecuencia de todo lo sucedido, Raúl Rocha dejó en claro que tomará “las acciones legales correspondientes en contra de los medios que han difundido aseveraciones falsas”. En su declaración no menciona si tomará alguna medida en contra de Omar Harfouch , el juez que renunció al certamen y quien también lo acusó de haber sido corrupto.
La polémica alrededor de la victoria de Fátima Bosch ha llegado a las consecuencias legales después de que Raúl Rocha emitiera un comunicado para poner fin a los rumores que demeritan la victoria de la tabasqueña y que acusan a Raúl de ser corrupto. Fátima se ha mantenido ajena a la polémica y ha continuado con sus deberes como Miss Universe.