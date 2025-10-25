Publicidad

Espectáculos

“Ya era hora”: Shakira está feliz porque Bad Bunny actuará en el Super Bowl, ‘el escenario más grande del mundo’

Luego de que Bad Bunny la acompañó en su propia presentación en el Super Bowl, ahora Shakira celebra que el Conejo encabece el show de medio tiempo.
sáb 25 octubre 2025 11:43 AM
Shakira y Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl en 2020
Shakira está feliz de que Bad Bunny encabece el próximo show de medio tiempo del Super Bowl (Getty Images)

Shakira se pronunció con entusiasmo y firmeza sobre la histórica participación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX y le brindó todo su apoyo al artista boricua, después de que su designación de cara a este esperado show causara toda clase de reacciones, tanto positivas como negativas.

Shakira está feliz porque Bad Bunny actuará en el Super Bowl

En una entrevista con Variety, la artista celebró el anuncio del puertorriqueño con declaraciones que reivindican la música en español y la representación latina en el escenario más visto del mundo, que atrae a más de 100 millones de espectadores anuales.

“¡Ya era hora!”, exclamó Shakira al ser consultada sobre la elección de Bad Bunny. “Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluir parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz… La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado mucho desde que comencé. Espero, y me gusta pensar, que todas las veces que mi música enfrentó resistencia o desconcierto en el mundo angloparlante antes de ser aceptada ayudó a abrir el camino hasta donde estamos ahora”.

Shakira y JLo
Shakira y Jennifer Lopez encabezaron juntas el show de medio tiempo del Super Bowl (Elsa/Getty Images)

La intérprete de “Hips Don’t Lie” añadió: “Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. No puedo esperar a verla”.

Shakira recuerda lo 'audaz' de su propio show en el Super Bowl al incluir canciones en español

Shakira recordó su experiencia en el Super Bowl LIV de 2020, donde co-protagonizó el show junto a Jennifer Lopez, con apariciones sorpresa de Bad Bunny y J Balvin. En esa ocasión, el dúo presentó un repertorio mixto que incluyó canciones en español, marcando el primer espectáculo de medio tiempo liderado por artistas latinas en la historia del evento.

“Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, e incluso tener parte de nuestro repertorio en español, fue una decisión audaz”, comentó, destacando cómo ese momento ayudó a normalizar la música latina en el mainstream estadounidense.

Shakira-Bad-Bunny-Super-Bowl-2020.jpg
Bad Bunny fue invitado sorpresa de Shakira en el Super Bowl (Getty Images)

La cantante también enfatizó el impacto cultural de la decisión de la NFL, Roc Nation y Apple Music: “Este es un momento que trasciende géneros y fronteras", dijo.

"Es una victoria para todos los que creemos en el poder de la música como lenguaje universal”. Shakira, pionera en fusionar ritmos latinos con pop global, ve en Bad Bunny —el artista más reproducido en Spotify de 2020 a 2022— un continuador de ese legado, con éxitos como “Tití me preguntó”, “Callaíta” y “Yo perreo sola” que han acumulado más de 100 mil millones de reproducciones en la plataforma.

Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show
La música latina ha tenido momentos de impacto en el Super Bowl (Elsa/Getty Images)

El Super Bowl es 'el escenario más grande del mundo'

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convertirá en el primer headliner en realizar un show predominantemente en español. El anuncio oficial se hizo el 28 de septiembre de 2025 durante el medio tiempo del partido de Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

Bad Bunny
Bad Bunny ha causado reacciones negativas entre los conservadores de EU por encabezar el show del Super Bowl (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy)

En un comunicado, Bad Bunny expresó: “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown… Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

Bad Bunny causa polémica el encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl

La noticia ha generado una mezcla de celebraciones y controversias. Mientras artistas como Shakira, Jennifer Lopez y Shaboozey han respaldado públicamente la elección —con Lopez instando a los fans a no cerrarse a “algo maravilloso”—, sectores conservadores en Estados Unidos han criticado la decisión. Una petición en Change.org, lanzada el 16 de octubre de 2025 por “Kar Shell” de Texas, solicita reemplazar a Bad Bunny por el cantante country George Strait, argumentando que el reguetón no representa los “valores tradicionales” del país y que el show debería ser “apto para familias” y en inglés.

Donald Trump y Bad Bunny
Hasta el presidente de EU, Donald Trump, se ha pronunciado en contra de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl (Getty Images)

La petición ha superado las 70,000 firmas al 23 de octubre de 2025, criticando incluso las “actuaciones drag” de Bad Bunny y promoviendo a Strait como símbolo de “unidad, tradición y música americana atemporal”.

El presidente Donald Trump se sumó a las críticas en una entrevista con Newsmax el 6 de octubre de 2025, calificando la elección como “absolutamente ridícula” y “loca”, admitiendo que “nunca había oído de él” y cuestionando por qué la NFL optó por un artista que no canta en inglés. Además, el asesor de Trump Corey Lewandowski y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem han insinuado que agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) estarán “por todas partes” en el evento para “hacer cumplir la ley”, en medio de temores de Bad Bunny sobre redadas migratorias —a pesar de que, como puertorriqueño, es ciudadano estadounidense y su gira mundial 2026 excluye EE.UU. por preocupaciones similares.

Organizaciones conservadoras como Turning Point USA han anunciado un “All American Halftime Show” alternativo el 8 de febrero de 2026, enfocado en “fe, familia y libertad” con música en inglés, como respuesta directa al show de Bad Bunny. A pesar de las voces disidentes, el respaldo de figuras como Shakira refuerza el valor simbólico de esta presentación. “Bad Bunny es un artista que ha roto barreras sin pedir permiso. Su presencia en el Super Bowl es una afirmación de que la música latina no solo tiene lugar en el mundo, sino que puede liderarlo”, concluyó la cantante.

La expectativa por el show es altísima. Bad Bunny ha redefinido el alcance del reguetón y la música urbana, y su actuación —su única presentación confirmada en EE.UU. en 2026— promete ser un momento histórico para la cultura latina en el entretenimiento global, especialmente tras su residencia de 31 fechas en Puerto Rico que atrajo a medio millón de fans y su monólogo en Saturday Night Live del 4 de octubre de 2025, donde bromeó: “Tienen cuatro meses para aprender español”.

Con información de Agencia México

