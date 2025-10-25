“Ya era hora”: Shakira está feliz porque Bad Bunny actuará en el Super Bowl, ‘el escenario más grande del mundo’

El Super Bowl es 'el escenario más grande del mundo'

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convertirá en el primer headliner en realizar un show predominantemente en español. El anuncio oficial se hizo el 28 de septiembre de 2025 durante el medio tiempo del partido de Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

Bad Bunny ha causado reacciones negativas entre los conservadores de EU por encabezar el show del Super Bowl (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy)

En un comunicado, Bad Bunny expresó: “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown… Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

Bad Bunny causa polémica el encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl

La noticia ha generado una mezcla de celebraciones y controversias. Mientras artistas como Shakira, Jennifer Lopez y Shaboozey han respaldado públicamente la elección —con Lopez instando a los fans a no cerrarse a “algo maravilloso”—, sectores conservadores en Estados Unidos han criticado la decisión. Una petición en Change.org, lanzada el 16 de octubre de 2025 por “Kar Shell” de Texas, solicita reemplazar a Bad Bunny por el cantante country George Strait, argumentando que el reguetón no representa los “valores tradicionales” del país y que el show debería ser “apto para familias” y en inglés.

Hasta el presidente de EU, Donald Trump, se ha pronunciado en contra de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl (Getty Images)

La petición ha superado las 70,000 firmas al 23 de octubre de 2025, criticando incluso las “actuaciones drag” de Bad Bunny y promoviendo a Strait como símbolo de “unidad, tradición y música americana atemporal”.

El presidente Donald Trump se sumó a las críticas en una entrevista con Newsmax el 6 de octubre de 2025, calificando la elección como “absolutamente ridícula” y “loca”, admitiendo que “nunca había oído de él” y cuestionando por qué la NFL optó por un artista que no canta en inglés. Además, el asesor de Trump Corey Lewandowski y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem han insinuado que agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) estarán “por todas partes” en el evento para “hacer cumplir la ley”, en medio de temores de Bad Bunny sobre redadas migratorias —a pesar de que, como puertorriqueño, es ciudadano estadounidense y su gira mundial 2026 excluye EE.UU. por preocupaciones similares.

Organizaciones conservadoras como Turning Point USA han anunciado un “All American Halftime Show” alternativo el 8 de febrero de 2026, enfocado en “fe, familia y libertad” con música en inglés, como respuesta directa al show de Bad Bunny. A pesar de las voces disidentes, el respaldo de figuras como Shakira refuerza el valor simbólico de esta presentación. “Bad Bunny es un artista que ha roto barreras sin pedir permiso. Su presencia en el Super Bowl es una afirmación de que la música latina no solo tiene lugar en el mundo, sino que puede liderarlo”, concluyó la cantante.

La expectativa por el show es altísima. Bad Bunny ha redefinido el alcance del reguetón y la música urbana, y su actuación —su única presentación confirmada en EE.UU. en 2026— promete ser un momento histórico para la cultura latina en el entretenimiento global, especialmente tras su residencia de 31 fechas en Puerto Rico que atrajo a medio millón de fans y su monólogo en Saturday Night Live del 4 de octubre de 2025, donde bromeó: “Tienen cuatro meses para aprender español”.

Con información de Agencia México