¿Quién es Bill Skarsgård, El actor que regresa como Pennywise en ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Bill Skarsgård, el actor que interpeta a Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'

Nacido en Vällingby, Suecia, Bill Skarsgård es hijo de My y Stellan Skarsgård, su madre My es doctora y su padre Stellan un importante actor que ha aparecido en películas como La chica del dragón tatuado, Mamma Mia! Vamos otra vez, así como en la saga de Marvel del superhéroe Thor.

El actor Stellan Skarsgård es el padre de Bill Skarsgård. (Getty Images)

Tiene siete hermanos, de los cuales tres se dedican a la actuación al igual que él y su papá: Gustaf, Alexander y Valter. En el caso de Gustaf, ha participado en películas como Oppenheimer y en las series Westworld y Vikings. Mientras que Alexander, ha participado en filmes como The Northman, Godzilla vs. Kong y Zoolander 2. Su hermano menor, Valter, ha trabajado en proyectos más pequeños.

Bill Skarsgård tiene dos hermanos actores con carreras muy exitosas: Alexander Skarsgård y Gustaf Skarsgård. (Getty Images)

La carrera como actor de Bill Skarsgård

Bill Skarsgård inició su carrera como actor en proyectos suecos hasta que en 2012 debutó en el cine internacional con la película Anna Karenina, basada en la novela de León Tolstói. En 2013 formó parte de la serie Hemlock Grove en uno de los papeles principales de la serie. La película Divergente: Leal (2016), fue la primera vez que Bill participó en una película con una taquilla muy exitosa.

En 2017, su interpretación como el payaso Pennywise lo convirtió en uno de los actores del momento y le abrió las puertas a otros proyectos como Deadpool 2, Eternals y John Wick: Chapter 4. En 2024 protagonizó la película The Crow y nuevamente dio vida a un ‘monstruo’ en Nosferatu, donde fue el Conde Orlok, un vampiro de Transilvania. Actualmente participa en It: bienvenidos a Derry, donde nuevamente da vida a Pennywise.