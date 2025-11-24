¿Quién es Bill Skarsgård, El actor que regresa como Pennywise en ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Cuando se estrenó la película It en 2017, la cual se basa en el libro de Stephen King, los fanáticos del personaje de Pennywisequedaron sorprendidos con la temible actuación de Bill Skarsgård, quien se posicionó en Hollywood gracias a esta película.
Desde entonces, Bill ha construido una exitosa carrera que hoy continúa a través de la serie It: Bienvenidos a Derry.
Bill Skarsgård, el actor que interpeta a Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'
Nacido en Vällingby, Suecia, Bill Skarsgård es hijo de My y Stellan Skarsgård, su madre My es doctora y su padre Stellan un importante actor que ha aparecido en películas como La chica del dragón tatuado, Mamma Mia! Vamos otra vez, así como en la saga de Marvel del superhéroe Thor.
Tiene siete hermanos, de los cuales tres se dedican a la actuación al igual que él y su papá: Gustaf, Alexander y Valter. En el caso de Gustaf, ha participado en películas como Oppenheimer y en las series Westworld y Vikings. Mientras que Alexander, ha participado en filmes como The Northman, Godzilla vs. Kong y Zoolander 2. Su hermano menor, Valter, ha trabajado en proyectos más pequeños.
La carrera como actor de Bill Skarsgård
Bill Skarsgård inició su carrera como actor en proyectos suecos hasta que en 2012 debutó en el cine internacional con la película Anna Karenina, basada en la novela de León Tolstói. En 2013 formó parte de la serie Hemlock Groveen uno de los papeles principales de la serie.La película Divergente: Leal (2016), fue la primera vez que Bill participó en una película con una taquilla muy exitosa.
En 2017, su interpretación como el payaso Pennywise lo convirtió en uno de los actores del momento y le abrió las puertas a otros proyectos como Deadpool 2, Eternals y John Wick: Chapter 4. En 2024 protagonizó la película The Crow y nuevamente dio vida a un ‘monstruo’ en Nosferatu, donde fue el Conde Orlok, un vampiro de Transilvania. Actualmente participa en It: bienvenidos a Derry, donde nuevamente da vida a Pennywise.
¿Quién es la esposa de Bill Skarsgård?
Bill Skarsgård ha sido pareja de la también actriz Alida Morberg desde 2016, por lo que llevan casi 10 años juntos. Si bien siempre han mantenido su relación en privado y no acostumbran a dar detalles sobre su noviazgo, se sabe que tienen dos hijos que nacieron en 2018 y 2022.
Al igual que Bill Skarsgård, Alida Morberg es sueca y proviene de una familia dedicada al entretenimiento ya que su padre es Per Morberg, un actor, autor, chef y presentador de televisión y sus hermanas también trabajan como modelos, actrices, productoras y directoras.
A pesar de que su papel de Pennywise no sea el más agradable debido a su malvada naturaleza y temible apariencia, no cabe duda de que el trabajo como actor de Bill Skarsgård es tan bueno que ha logrado ganarse la admiración y cariño del público a través de papeles tan tenebrosos como el del payaso o el de Nosferatu. Su carrera dentro de Hollywood continúa en ascenso y promete tener aún más talento con el cual sorprendernos.