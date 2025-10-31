Se juntan más de 70,000 firmas para que este cantante sustituya a Bad Bunny, te contamos de quién se trata

¿Quién es George Strait y por qué es el 'rey del country'?

El texano George Strait es un ícono del género country, catalogado como una leyenda viva con una carrera que supera las cuatro décadas y 33 discos platino, convirtiéndolo en el tercer artista con más álbumes certificados a esta magnitud detrás de The Beatles y Elvis Presley.

Su repertorio incluye baladas y trucker, un subgénero del country que habla sobre camiones y la vida de camionero, los cuales lo han llevado a encabezar la lista de country de Billboard en 44 ocasiones, más que cualquier otro artista.

Entre sus canciones más populares destacan "Amarillo By Morning", "Check Yes Or No" y "Write This Down".

Para muchos, su música representa al "verdadero Estados Unidos" y su cultura musical, pues George mismo es considerado por sus seguidores como una figura de tradición, hombría y que refleja la "vida americana", convirtiéndolo en el candidato perfecto para un evento familiar y masivo, de acuerdo a sus seguidores.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 19: George Strait performs onstage during the Medallion Ceremony for the Class of 2025 at Country Music Hall of Fame and Museum on October 19, 2025 in Nashville, Tennessee. (Photo by Terry Wyatt/Getty Images for Country Music Hall of Fame and Museum) (Terry Wyatt/Getty Images for Country Music H)

¿Quién comenzó la petición para cambiar a Bad Bunny como el medio tiempo del Super Bowl?

Un usuario de nombre Kar Shell en Change.org decidió crear la petición el 1 de octubre con la intención de mantener el Super Bowl family-friendly, mantener la política fuera del discurso del medio tiempo y celebrar las tradiciones de la música americana.

En la descripción de su petición argumenta que el show debería unir a Estados Unidos y honrar su cultura, lo cual (según argumental) Bad Bunny no sería capaz de hacer por sus presentaciones haciendo drag y su estilo, a la cual varios comentarios de la petición han confirmado que su "vulgaridad" no es "merecedora" de estar bajo los reflectores del escenario más grande del mundo.