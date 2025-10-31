Se juntan más de 70,000 firmas para que este cantante sustituya a Bad Bunny, te contamos de quién se trata

La noticia de que Bad Bunny protagonizará el medio tiempo del Super Bowl llegó con opiniones divididas, pero aquéllos en contra son más de los que se esperaba.
Hasta el momento, casi 79,000 firmas han sido recabadas en el sitio web Change.org para reemplazar a la estrella del reggaetón con un artista más tradicional y alineado a los valores de Estados Unidos. ¿El elegido? George Strait, el "rey de la música country".
¿Quién es George Strait y por qué es el 'rey del country'?
El texano George Strait es un ícono del género country, catalogado como una leyenda viva con una carrera que supera las cuatro décadas y 33 discos platino, convirtiéndolo en el tercer artista con más álbumes certificados a esta magnitud detrás de The Beatles y Elvis Presley.
Su repertorio incluye baladas y trucker, un subgénero del country que habla sobre camiones y la vida de camionero, los cuales lo han llevado a encabezar la lista de country de Billboard en 44 ocasiones, más que cualquier otro artista.
Entre sus canciones más populares destacan "Amarillo By Morning", "Check Yes Or No" y "Write This Down".
Para muchos, su música representa al "verdadero Estados Unidos" y su cultura musical, pues George mismo es considerado por sus seguidores como una figura de tradición, hombría y que refleja la "vida americana", convirtiéndolo en el candidato perfecto para un evento familiar y masivo, de acuerdo a sus seguidores.
¿Quién comenzó la petición para cambiar a Bad Bunny como el medio tiempo del Super Bowl?
Un usuario de nombre Kar Shell en Change.org decidió crear la petición el 1 de octubre con la intención de mantener el Super Bowl family-friendly, mantener la política fuera del discurso del medio tiempo y celebrar las tradiciones de la música americana.
En la descripción de su petición argumenta que el show debería unir a Estados Unidos y honrar su cultura, lo cual (según argumental) Bad Bunny no sería capaz de hacer por sus presentaciones haciendo drag y su estilo, a la cual varios comentarios de la petición han confirmado que su "vulgaridad" no es "merecedora" de estar bajo los reflectores del escenario más grande del mundo.
¿Es posible que sí cambien el show de medio tiempo del Super Bowl?
Ni Bad Bunny ni George Strait han reaccionado a estos planteamientos. Sin embargo, la NFL y Roc Nation sostienen que la elección fue estratégicamente calculada para un público mundial y no tienen intenciones de cambiar al artista encargado del halftimeshow.
Mientras tanto, los fanáticos del country no desisten ante la rotunda negación de los organizadores de cambiar al encargado del show.
Firmas siguen llegando y la presión se vuelve aún mayor, iniciando conversaciones sobre qué representa el día de hoy el medio tiempo del Super Bowl. Un escenario global que abraza artistas con alcance internacional y audiencias diversas o el momento perfecto para reafirmar las tradiciones culturales de su país organizador.
En medio del ambiente político actual de Estados Unidos, el show de medio tiempo del Super Bowl es una oportunidad para hacer una declaración de poder, pero la pregunta es ¿vendrá de parte de los latinos o de quienes se alínean con la ideología del presidente estadounidense Donald Trump?