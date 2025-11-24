Johnson Wen, el hombre que atacó a Ariana Grande durante el estreno asiático de Wicked: For Good fue deportado de Singapur y tiene prohibida la reentrada al país, según informó la Autoridad de Inmigración y Control de Fronteras de la ciudad-estado. Wen, de nacionalidad australiana, fue sentenciado a nueve días de cárcel por “molestar al público” tras el incidente en la alfombra amarilla el 13 de noviembre.
Fan que atacó a Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good' es vetado permanentemente de Singapur
Durante la gala de Wicked: For Good en Singapur, Johnson Wen se saltó las barreras de seguridad, corrió hacia Ariana Grande y apoyó uno de sus brazos sobre sus hombros mientras brincaba, acción que generó gran conmoción. En ese instante, la coprotagonista de la película, Cynthia Erivo, reaccionó de inmediato, se interpuso entre él y la cantante, y lo empujó para alejarlo mientras el personal de seguridad lo retiraba.
El juez que tomó su caso, Christopher Goh, describió a Wen como “buscador de atención” y señaló que su comportamiento no era sano ni excusable. Johnson había llegado a Singapur con un permiso de visita social de 90 días, según los registros judiciales.
Además del encarcelamiento, las autoridades migratorias tomaron medidas más drásticas: Wen fue deportado a Australia el 23 de noviembre y, de acuerdo con la misma autoridad, “ha sido vetado para regresar” a Singapur.
Su comportamiento no es nuevo: tiene historial de intrusiones en eventos de alto perfil, como conciertos de Katy Perry y The Weeknd, e incluso en competencias deportivas, lo que fue considerado como un patrón por el tribunal.
Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande tras el ataque durante la premier en Singapur
En una entrevista con Today, la actriz Cynthia Erivo habló sobre el momento tenso que vivió en la premiere de Wicked: For Good en Singapur, cuando un fan saltó la barrera y agarró a su amiga y compañera de reparto, Ariana Grande.
“No estaba pensando mucho”, dijo Erivo. “Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera bien… nunca sabes con estas cosas, y ese fue mi primer instinto.
Durante el evento, el hombre, identificado como Johnson Wen, corrió hacia Grande, y la actriz británica no dudó un segundo: se interpusó entre él y Ariana para apartarlo, mientras el equipo de seguridad intervenía.
En los días posteriores, Erivo reflexionó sobre el incidente durante una proyección especial: “Hemos pasado por muchas cosas… incluso esta última semana. Esta película nos ha permitido crecer como personas, como amigas, como hermanas, como artistas.”
Para Erivo, su vínculo con Grande es más que profesional: “Somos como hermanas en este momento”, dijo. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo que han hecho juntas y cómo esta experiencia, aunque dolorosa, ha fortalecido su relación.