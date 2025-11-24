Fan que atacó a Ariana Grande en el estreno de 'Wicked: For Good' es vetado permanentemente de Singapur

Hombre que atacó a Ariana Grande en premier de Wicked es vetado Singapur

Durante la gala de Wicked: For Good en Singapur, Johnson Wen se saltó las barreras de seguridad, corrió hacia Ariana Grande y apoyó uno de sus brazos sobre sus hombros mientras brincaba, acción que generó gran conmoción. En ese instante, la coprotagonista de la película, Cynthia Erivo, reaccionó de inmediato, se interpuso entre él y la cantante, y lo empujó para alejarlo mientras el personal de seguridad lo retiraba.

Por lo que sucedió durante la llegada del elenco de #WickedForGood a la premiere en Singapur

El juez que tomó su caso, Christopher Goh, describió a Wen como “buscador de atención” y señaló que su comportamiento no era sano ni excusable. Johnson había llegado a Singapur con un permiso de visita social de 90 días, según los registros judiciales.

Además del encarcelamiento, las autoridades migratorias tomaron medidas más drásticas: Wen fue deportado a Australia el 23 de noviembre y, de acuerdo con la misma autoridad, “ha sido vetado para regresar” a Singapur.

Su comportamiento no es nuevo: tiene historial de intrusiones en eventos de alto perfil, como conciertos de Katy Perry y The Weeknd, e incluso en competencias deportivas, lo que fue considerado como un patrón por el tribunal.