Juntan firmas para cancelar el show de Bad Bunny en el Super Bowl; aquí la cronología de la polémica

Tras el anuncio oficial de que Bad Bunny será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las reacciones en redes sociales y medios de comunicación no se hicieron esperar.
Así como hubo quienes celebraron que el artista puertorriqueño hiciera historia como el primer artista latino masculino en encabezar el show que se realizará, el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, hubo quienes opinaron lo contrario.
Piden sustituir a Bad Bunny del Super Bowl
En medio de la polémica por la próxima actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl se ha creado una petición en Change.org para sustituir a la estrella puertorriqueña por el cantante de country George Strait.
La petición cuenta con más de 50,000 firmas e insta a la NFL a retirar al artista de 31 años de la transmisión del evento más visto de la televisión abierta y reemplazarlo al popular músico, de 73 años, conocido como "Rey de la Música Country".
La consulta se basa en que el espectáculo de medio tiempo "se ha inclinado cada vez más hacia el pop moderno y artistas internacionales. Si bien este enfoque sin duda amplía el público, es fundamental recordar las raíces que han hecho de la música estadounidense lo que es hoy".
Shakira celebra que Bad Bunny cante en el medio tiempo del Super Bowl
Luego de anunciarse la noticia de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Shakira, apoyó a su colega y celebró la decisión de la NFL.
“¡Ya era hora!", declaró la artista colombiana en entrevista con Variety. "Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz”, resaltó.
La intérprete de "Hips Don't Lie" afirmó que le gusta pensar que cada vez que su música en español enfrentó resistencia antes de ser aceptada, contribuyó a abrir el camino para otros artistas.
“La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado muchísimo desde mis inicios. Espero y me gusta pensar que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto del mundo angloparlante antes de ser aceptada, ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora".
Finalmente resaltó la importancia de música latina a nivel mundial: “Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo”, continuó Shakira. “Es el momento perfecto para una actuación como esta. Estoy deseando verla”.
En 2020, Shakira compartió el escenario del Super Bowl con Jennifer Lopez, quien en el programa Today Show definió al ‘Conejo Malo’ como uno de los mejores artistas del mundo.
"Creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha hecho. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida", señaló la cantante y recalcó: "Creo que va a dejar a todos boquiabiertos", aseguró Lopez.
Donald Trump critica la elección de Bad Bunny para el Super Bowl 2026
Sin embargo, no todos están entusiasmados con la decisión de la NFL de que Bad Bunny encabece el show programado para el 8 febrero de 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.
El presidente Donald Trump también se pronunció y criticó la elección del reguetonero puertorriqueño. En entrevista con Greg Kelly para Newsmax, el presidente estadounidense expresó su rechazo total a la elección del cantante.
“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es, no sé por qué lo están haciendo. Es como una locura. Luego culpan a algún promotor que contrataron para que entretuviera. Creo que es absolutamente ridículo” declaró. “Es el Super Bowl americano y esto parece un circo importado. ¿Quién es este conejo malo? No lo entiendo”, añadió.
Bad Bunny se pronuncia tras críticas por su participación el Super Bowl
Bad Bunny no dejó pasar la oportunidad de responder a quienes han cuestionado su participación en el Super Bowl durante su monólogo en el programa Saturday Night Live: "Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en show de medio tiempo del Super Bowl", dijo entre los gritos del público en los estudios de la NBC en Nueva York.
"Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News", expresó el cantante. A continuación mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: "Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente".
"Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", agregó el puertorriqueño.
Para el cantante, su designación para la final de la NFL es una victoria "especialmente" para todos los latinos "en el mundo entero y en Estados Unidos": "Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar", añadió en español.