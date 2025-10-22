Juntan firmas para cancelar el show de Bad Bunny en el Super Bowl; aquí la cronología de la polémica

Shakira celebra que Bad Bunny cante en el medio tiempo del Super Bowl

Luego de anunciarse la noticia de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Shakira , apoyó a su colega y celebró la decisión de la NFL.

“¡Ya era hora!", declaró la artista colombiana en entrevista con Variety. "Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz”, resaltó.

Shakira y Bad Bunny (Getty Images)

La intérprete de "Hips Don't Lie" afirmó que le gusta pensar que cada vez que su música en español enfrentó resistencia antes de ser aceptada, contribuyó a abrir el camino para otros artistas.

“La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado muchísimo desde mis inicios. Espero y me gusta pensar que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto del mundo angloparlante antes de ser aceptada, ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora".

Finalmente resaltó la importancia de música latina a nivel mundial: “Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, pueda actuar en el escenario más grande del mundo”, continuó Shakira. “Es el momento perfecto para una actuación como esta. Estoy deseando verla”.

Bad Bunny y Jennifer Lopez (Getty Images)

En 2020, Shakira compartió el escenario del Super Bowl con Jennifer Lopez , quien en el programa Today Show definió al ‘Conejo Malo’ como uno de los mejores artistas del mundo.

"Creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha hecho. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida", señaló la cantante y recalcó: "Creo que va a dejar a todos boquiabiertos", aseguró Lopez.