Jennifer Lopez asegura que el show de Bad Bunny en el Super Bowl será todo un éxito

Tras el anuncio oficial de que Bad Bunny será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las reacciones de parte de varios de sus colegas no se hicieron esperar.
Una de las primeras en felicitarlo fue Jennifer Lopez, quien protagonizó el inolvidable show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 junto a Shakira.
La cantante compartió en redes sociales una imagen junto al reguetonero, ambos vestidos con atuendos plateados frente a una bandera de Puerto Rico, acompañada por el mensaje: “¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, bori gang!”.
Jennifer Lopez apoya a Bad Bunny rumbo a show en el Super Bowl
Ahora, Jennifer Lopez apareció en el programa Today Show para hablar sobre su nueva película, El beso de la Mujer Araña. Durante su aparición, la cantante y actriz de 56 años no pudo ocultar su emoción cuando le preguntaron sobre la noticia de que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El presentador Craig Melvin le preguntó sobre la próxima actuación del artista puertorriqueño y recordó cuando compartieron el escenario hace casi seis años. "¡Lo hicimos!" dijo JLo, en referencia a su actuación en el Super Bowl de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami. "Yo, Shakira, J Balvin, y la pasamos increíble. Fue un momento realmente cultural", recordó.
Cuando Melvin le preguntó su opinión sobre las críticas que el cantante ha recibido en torno a su próxima presentación, la actriz pareció ignorar por completo la controversia.
"¿Qué opinas de la controversia?" preguntó el conductor, a lo que la cantante respondió sorprendida: "¿Hay controversia?" respondió. "Juro que no lo sé."
El presentador aclaró: "Hay mucha gente que no ha estado entusiasmada con la idea". "Juro que no lo sé", respondió la actriz. "¿Pero por qué? No lo entiendo. Es uno de los mejores artistas del mundo ahora mismo, probablemente el mejor".
Jennifer Lopez dejó en claro que tiene la certeza de que el show de Bad Bunny en el Super Bowl será todo un éxito.
"Creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha hecho. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida", señaló la cantante y recalcó: "Creo que va a dejar a todos boquiabiertos".
Bad Bunny reacciona a críticas por su próxima participación en el Super Bowl
Durante su monólogo en Saturday Night Live, Bad Bunny no dejó pasar la oportunidad de responder a quienes han cuestionado su participación en el Super Bowl.
"Creo que todos están contentos, incluso Fox News", bromeó refiriéndose a las críticas que ha recibido luego que se anunció que será el artista que encabezará el show de medio tiempo del evento deportivo.
Posteriormente y en español, aseguró que el estar en el Super Bowl era no una victoria de él, sino de todos los latinos que han dejado huella gracias a su trabajo.
"Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", expresó.
"If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn it" ("Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo"), remató.