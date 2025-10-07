Jennifer Lopez asegura que el show de Bad Bunny en el Super Bowl será todo un éxito

Jennifer Lopez apoya a Bad Bunny rumbo a show en el Super Bowl

Ahora, Jennifer Lopez apareció en el programa Today Show para hablar sobre su nueva película, El beso de la Mujer Araña. Durante su aparición, la cantante y actriz de 56 años no pudo ocultar su emoción cuando le preguntaron sobre la noticia de que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny y Jennifer Lopez (Getty Images)

El presentador Craig Melvin le preguntó sobre la próxima actuación del artista puertorriqueño y recordó cuando compartieron el escenario hace casi seis años. "¡Lo hicimos!" dijo JLo, en referencia a su actuación en el Super Bowl de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami. "Yo, Shakira, J Balvin, y la pasamos increíble. Fue un momento realmente cultural", recordó.

Cuando Melvin le preguntó su opinión sobre las críticas que el cantante ha recibido en torno a su próxima presentación, la actriz pareció ignorar por completo la controversia.

Shakira y Bad Bunny en el Super Bowl 2020 (Getty Images)

"¿Qué opinas de la controversia?" preguntó el conductor, a lo que la cantante respondió sorprendida: "¿Hay controversia?" respondió. "Juro que no lo sé."

El presentador aclaró: "Hay mucha gente que no ha estado entusiasmada con la idea". "Juro que no lo sé", respondió la actriz. "¿Pero por qué? No lo entiendo. Es uno de los mejores artistas del mundo ahora mismo, probablemente el mejor".

Jennifer Lopez dejó en claro que tiene la certeza de que el show de Bad Bunny en el Super Bowl será todo un éxito.

"Creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha hecho. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida", señaló la cantante y recalcó: "Creo que va a dejar a todos boquiabiertos".