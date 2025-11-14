La entrega de los premios Latin Grammy 2025 permitió que muchos de nuestros músicos favoritos pudieran encontrarse, tal fue el caso de Bad Bunny , quien tuvo la oportunidad de conocer a Marco Antonio Solís cuando se encontraba con su esposa Cristy Solís, su hija Mar Solís, así como con las cantantes Alisun y Gloria Stefan.
El reclamo que Marco Antonio Solís hizo a Bad Bunny durante los Latin Grammy 2025
¿Qué le reclamó Marco Antonio Solís a Bad Bunny?
En un video publicado en el perfil de Instagram de Marco Antonio Solís, se puede apreciar el momento en que Bad Bunny lo conoció. Después de estrecharse la mano y mientras se daban un abrazo, entre risas el cantante michoacano le dijo a Benito “nunca me invitaste allá, caray”, haciendo referencia a la “casita” que recibió a muchas celebridades durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.
Bad Bunny también respondió entre risas invitándolo y diciendo “ahí tenemos todo para ti” y volviendo a abrazar a Marco Antonio Solís. Después, el puertorriqueño conoció a Gloria Stefan y a la esposa de Marco, Cristy Solís, quien le dijo que ella sí lo fue a ver a Puerto Rico sin su marido. Finalmente, Benito también saludó a Alisun y a Mar Solís antes de tomarse una foto todos juntos.
Marco Antonio Solís también publicó un video junto a Karol G.
Otro video que publicó en su cuenta de Instagram Marco Antonio Solís fue junto a Karol G, a quien saludó antes de que subieran al escenario para interpretar su canción Coleccionando Heridas, la cual estrenaron en junio de este año. En el video se puede ver a ‘La Bichota’ saludando afectuosamente a Marco y preguntándole si está listo para cantar.
Coleccionando Heridas, la colaboración entre Karol G y Marco Antonio Solís es una canción que reflexiona sobre la soledad después de terminar una relación y de cómo parece que el amor es “algo del pasado”.
¿Qué premios recibieron Bad Bunny y Marco Antonio Solís durante los Latin Grammys 2025?
Bad Bunny se llevó a casa 5 Grammys de los 12 a los que estuvo nominado y ganó en las categorías de Álbum del año, Mejor interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.
Por su parte, Marco Antonio Solís no asistió al evento en calidad de nominado, sino como invitado para poder cantar Coleccionando Heridas junto a Karol G, una interpretación que causó emotividad tanto en los artistas presentes como en el público que disfrutó de la ceremonia desde su casa.
El encuentro entre Bad Bunny y Marco Antonio Solís fusiona dos mundos de la música, por un lado, el género urbano de Benito y por el otro, el grupero y las baladas románticas de Solís. La música de Benito ha generado un impacto cultural que incluso ha llegado a Marco Antonio Solís, quien dejó en claro que le hubiera gustado ir a unos de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico.