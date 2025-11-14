El reclamo que Marco Antonio Solís hizo a Bad Bunny durante los Latin Grammy 2025

¿Qué le reclamó Marco Antonio Solís a Bad Bunny?

En un video publicado en el perfil de Instagram de Marco Antonio Solís, se puede apreciar el momento en que Bad Bunny lo conoció. Después de estrecharse la mano y mientras se daban un abrazo, entre risas el cantante michoacano le dijo a Benito “nunca me invitaste allá, caray”, haciendo referencia a la “casita” que recibió a muchas celebridades durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

Bad Bunny también respondió entre risas invitándolo y diciendo “ahí tenemos todo para ti” y volviendo a abrazar a Marco Antonio Solís. Después, el puertorriqueño conoció a Gloria Stefan y a la esposa de Marco, Cristy Solís, quien le dijo que ella sí lo fue a ver a Puerto Rico sin su marido. Finalmente, Benito también saludó a Alisun y a Mar Solís antes de tomarse una foto todos juntos.

Marco Antonio Solís dejó en claro que quería ir a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. (Getty Images)

Marco Antonio Solís también publicó un video junto a Karol G.

Otro video que publicó en su cuenta de Instagram Marco Antonio Solís fue junto a Karol G, a quien saludó antes de que subieran al escenario para interpretar su canción Coleccionando Heridas, la cual estrenaron en junio de este año. En el video se puede ver a ‘La Bichota’ saludando afectuosamente a Marco y preguntándole si está listo para cantar.

Coleccionando Heridas, la colaboración entre Karol G y Marco Antonio Solís es una canción que reflexiona sobre la soledad después de terminar una relación y de cómo parece que el amor es “algo del pasado”.