Bad Bunny logra gustarle a los papás y hasta a los abuelos de sus fans con orgullo boricua, perseverancia y música

Bad Bunny logra gustarle a los papás y hasta a los abuelos de sus fans

Desde el lanzamiento de su disco Debí tirar más fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, dejó en claro que su intención era dar un volantazo a su carrera y, sin alejarse del todo de su estilo urbano (el mismo que lo ha convertido en una de las estrellas globales más influyentes y escuchadas de la actualidad), presentar un homenaje a la música y a la cultura de su país; un gesto que ha sido interpretado —incluso— como un discurso político desde su trinchera artística.

En este sentido, el Conejo Malo destacó cómo su residencia logró unir generaciones, uno de los objetivos que tuvo al crear su último disco, con lo que demuestra que su música no es únicamente para las generaciones más jóvenes (donde se encuentra la mayoría de sus fans), sino que puede conquistar también a los papás y los abuelos de éstos.

Bad Bunny (William rMartorell/Getty Images)

“Quería que los chamaquitos que me escuchan pudieran decir: ‘Mira, tengo un disco que puedo escuchar con papi, que a lo mejor a papi no le gusta Bad Bunny, o a la abuela’. Ahora tienen algo que compartir con sus familias”, explicó el también actor en entrevista para Billboard.

Bad Bunny celebra que fans de todas las edades llenaran sus 30 conciertos en Puerto Rico

Ése fue un detalle que Bad Bunny valoró por sobre todas las cosas, la reacción del público en los shows, donde se observaba una mezcla de edades que iba desde niños hasta personas de 80 y 90 años.

Bad Bunny (Edgardo Medina/NurPhoto/Shutterstock/Edgardo Medina/NurPhoto/Shutterstock)

“Ver las personas con las banderas, la juventud reaccionando a cada aparición en pantalla… ese sentimiento, esa semilla de lo que se vivió aquí, es algo que se va a quedar en los corazones de quienes fueron parte de esto”, afirmó.

Para Bad Bunny, más allá del dinero, el impulso al turismo o la notoriedad que le haya brindado, lo que permanece tras su histórica residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico es el legado emocional y cultural que deja su música en Puerto Rico, algo que él considera invaluable y que trasciende cualquier cálculo económico.

