Bad Bunny es demandado por el dueño de “La Casita”, pieza central de sus conciertos en Puerto Rico

Dueño de "La Casita" demanda a Bad Bunny por "enriquecimento y uso indebido" a costas de la propiedad

Carrasco, quien construyó la casa junto a su hermano en la década de los sesenta, permitió que se utilizara la propiedad conocida popularmente como “La Casita” únicamente para la grabación de un cortometraje vinculado al lanzamiento del álbum de Bad Bunny, que lanzó en enero de 2025.

"La Casita" se convirtió en una pieza central en los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Instagram / Bad Bunny)

La producción se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, luego de que el equipo realizara una remodelación del inmueble. No obstante, según lo expuesto en la demanda, se habrían tomado registros detallados de la estructura —incluyendo fotografías y medidas— que luego sirvieron para replicarla en el escenario del Coliseo de Puerto Rico, donde se convirtió en un área exclusiva para invitados especiales.

La reproducción de “La Casita” se convirtió en el elemento central de la residencia artística No Me Quiero Ir de Aquí, una serie de 30 conciertos que terminó el pasado 14 de septiembre de 2025.

El dueño de "La Casita" demandó a Bad Bunny (Instagram / Bad Bunny)

El espectáculo alcanzó cifras millonarias, con más de 2.5 millones de boletos vendidos para la gira internacional que comenzará en noviembre. Esta puesta en escena también reunió a destacadas figuras del entretenimiento y el deporte, como LeBron James, Ricky Martin, Kylian Mbappé, Wisin, Young Miko, Penélope Cruz, Javier Bardem, Becky G, Belinda, René Pérez “Residente”, Austin Butler y Darren Aronofsky, quienes estuvieron presentes en distintas fechas de la residencia dentro del icónico espacio.