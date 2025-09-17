Bad Bunny es demandado por el dueño de “La Casita”, pieza central de sus conciertos en Puerto Rico

Román Carrasco Delgado, un puertorriqueño de 84 años que vive en el barrio Río Abajo en Humacao, demandó a Bad Bunny y las compañías asociadas a la producción de su álbum Debí Tirar Más Fotos y exige una indemnización millonaria por parte del Conejo Malo.
Las acciones legales que emprendió el hombre se deben al uso prolongado de su propiedad —popularmente conocida como “La Casita”— en los conciertos, materiales audiovisuales y artículos promocionales, sin haber recibido un pago que, según él, sea proporcional al alcance comercial del proyecto del cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.
Carrasco, quien construyó la casa junto a su hermano en la década de los sesenta, permitió que se utilizara la propiedad conocida popularmente como “La Casita” únicamente para la grabación de un cortometraje vinculado al lanzamiento del álbum de Bad Bunny, que lanzó en enero de 2025.
La producción se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, luego de que el equipo realizara una remodelación del inmueble. No obstante, según lo expuesto en la demanda, se habrían tomado registros detallados de la estructura —incluyendo fotografías y medidas— que luego sirvieron para replicarla en el escenario del Coliseo de Puerto Rico, donde se convirtió en un área exclusiva para invitados especiales.
La reproducción de “La Casita” se convirtió en el elemento central de la residencia artísticaNo Me Quiero Ir de Aquí, una serie de 30 conciertos que terminó el pasado 14 de septiembre de 2025.
El espectáculo alcanzó cifras millonarias, con más de 2.5 millones de boletos vendidos para la gira internacional que comenzará en noviembre. Esta puesta en escena también reunió a destacadas figuras del entretenimiento y el deporte, como LeBron James, Ricky Martin, Kylian Mbappé, Wisin, Young Miko, Penélope Cruz, Javier Bardem, Becky G, Belinda, René Pérez “Residente”, Austin Butler y Darren Aronofsky, quienes estuvieron presentes en distintas fechas de la residencia dentro del icónico espacio.
Cuando accedió al uso de su casa como parte de los materiales promocionales del álbum de Bad Bunny, Román Carrasco, quien asegura que no sabe leer ni escribir, aunque sí tiene la capacidad de firmar, relata que colocó su firma en la pantalla de un teléfono móvil sin conocer los términos del documento que se le presentó, el cual —según denuncia— fue utilizado de manera indebida.
Según su versión, recibió dos pagos que suman 5,200 dólares, pero sostiene que el acuerdo contemplaba únicamente la participación de su vivienda en un cortometraje, sin incluir otros fines comerciales.
Además de señalar un posible enriquecimiento indebido, Carrasco expone que su privacidad se ha visto afectada, pues su vivienda se ha transformado en una parada constante para curiosos que la fotografían sin su autorización.
El dueño de “La Casita” afirma que la imagen de su propiedad ha sido difundida en redes sociales y utilizada en productos comerciales sin que él obtenga compensación alguna. Incluso, asegura que desde la publicación del video ha recibido comentarios ofensivos que han impactado su entorno personal.
Si bien manifiesta que no tiene intención de afectar directamente a Bad Bunny ni a las empresas vinculadas, Carrasco reclama una indemnización que considera justa: 5 millones de dólares por presunto enriquecimiento indebido y 1 millón por afectaciones emocionales. La acción legal fue interpuesta por su abogado, y el contenido del documento judicial ha comenzado a circular públicamente.