Este fin de semana, el mundo del Derecho le trajo muy pocas buenas noticias a Kim Kardashian, ya que luego de las pésimas reseñas con que fue recibida su nueva serie, All’s Fair, un drama legal producido por Ryan Murphy, también reveló que no pasó el examen de la barra de abogados de California, por lo que aún no obtiene su licencia para ejercer.
Sin importar las críticas a su serie y que no pasó el examen, Kim Kardashian asegura que no descansará hasta ser abogada
Kim Kardashian reprobó el examen de la barra de abogados, pero no se da por vencida
Kim Kardashian demostró este fin de semana que, a pesar de los reveses que ha recibido en su empeño por convertirse en abogada y por lo mal que le fue con la crítica a su nuevo drama legal, All’s Fair, ella no piensa darse por vencida y buscará obtener su licencia como abogada a como dé lugar.
“Bueno... Aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en televisión”, escribió Kim en sus Historias de Instagram para compartir la triste noticia con sus millones de seguidores, quienes han sido testigos tanto de su formación y estudios (no en una universidad, sino con mentores del campo del Derecho), y de las acciones que ya ha realizado en programas de apoyo a convictos.
“Llevo seis años en este camino del Derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de Leyes. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”, añadió la empresaria y estrella de The Kardashians, quien mostró su gratitud a quienes han estado a su lado y dejó ver que sigue en su camino.
“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. No lograrlo no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me motiva aún más. ¡Vamos!”, concluyó.
A pesar de las críticas a su nueva serie, Kim Kardashian arrasa en rating con ‘All’s Fair’
Esta semana se estrenó All’s Fair, la nueva serie de corte legal producida por Ryan Murphy y protagonizada por Kim Kardashian y un elenco femenino en el que destaca la presencia de Glenn Close.
Sin embargo, la fórmula no resultó ganadora. Al menos no en las reseñas, que destrozaron el proyecto por su contenido.
Aunque eso no impidió que el programa (disponible en México en la plataforma Disney+) tuviera excelentes números en cuanto a rating y se convirtió en el mejor estreno de una serie de ficción en Hulu (su plataforma original) en tres años, con 3.2 millones de vistas, según dio a conocer The Wrap.
El nuevo programa de Kim Kardashian es 'el show más aclamado por la crítica', asegura ella
Ante estos resultados y tras el pésimo recibimiento que tuvo, Kim Kardashian ironizó al respecto en una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: “¿Ya vieron el show más aclamado por la crítica del año?”.
La serie fue recibida con una calificación del 0 por ciento de frescura en Rotten Tomatoes, el sitio especializado en reseñas de cine y televisión, un rating prácticamente inédito en la industria televisiva.
Sin embargo, los fans de Kim destacaron que todo lo malo que puede tener la historia (empezando por sus actuaciones y estilismo exagerado) la convirtió prácticamente en un título de culto y "exigen" que se hagan varias temporadas.
All’s Fair, producida por Ryan Murphy (creador, entre otros programas, de Glee y American Horror Story), cuenta las actuaciones de Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close y Niecy Nash‑Betts, además de Kim Kardashian, quien interpreta a Allura Grant, una abogada que lidera un bufete de divorcios conformado únicamente por mujeres.