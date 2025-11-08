Sin importar las críticas a su serie y que no pasó el examen, Kim Kardashian asegura que no descansará hasta ser abogada

Kim Kardashian reprobó el examen de la barra de abogados, pero no se da por vencida

Kim Kardashian demostró este fin de semana que, a pesar de los reveses que ha recibido en su empeño por convertirse en abogada y por lo mal que le fue con la crítica a su nuevo drama legal, All’s Fair, ella no piensa darse por vencida y buscará obtener su licencia como abogada a como dé lugar.

“Bueno... Aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en televisión”, escribió Kim en sus Historias de Instagram para compartir la triste noticia con sus millones de seguidores, quienes han sido testigos tanto de su formación y estudios (no en una universidad, sino con mentores del campo del Derecho), y de las acciones que ya ha realizado en programas de apoyo a convictos.

Kim aseguró que no descansará hasta ser abogada (GARETH CATTERMOLE/Gareth Cattermole/Getty Images)

“Llevo seis años en este camino del Derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de Leyes. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”, añadió la empresaria y estrella de The Kardashians, quien mostró su gratitud a quienes han estado a su lado y dejó ver que sigue en su camino.

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. No lograrlo no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me motiva aún más. ¡Vamos!”, concluyó.