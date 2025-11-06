De Acapuco para el mundo: El Baby'O se prepara para contar los secretos de su 'noche eterna' con un documental

'La Noche Eterna del Baby'O', la historia de la emblemática discoteca de Acapulco en voz de sus protagonistas

El Baby’O se encuentra en el panteón de otros antros emblemáticos del mundo como el Studio 54, de Nueva York, o el Moulin Rouge, de París. Su nombre y su peculiar arquitectura forman parte del paisaje acapulqueño, lo mismo que sus noches de fiesta pertenecen desde hace décadas a la cultura mexicana, tanto por lo que en ellas ocurría como por el mito que creció alrededor del lugar.

Y es que más allá del lugar, fue la clientela que se volvió parte de su universo la que ayudó a cimentar la leyenda del “Baby”, como lo llaman con cariño sus habituales. Luis Miguel es, indudablemente, una de las más grandes estrellas del club nocturno; quizá la más grande.

Luis Miguel en el Baby'O (Archivo Quién,Marco Vallejo)

Pero a través de su puerta cruzaron no sólo estrellas de la música, del cine y sobre todo de la televisión (hubo una época en la que aquello parecía la nómina de exclusividades de Televisa), también ahí han reventado empresarios, nepo babies (o “hijos de papi”, como se decía en otra época), políticos, deportistas, socialités y hasta princesas (Estefanía de Mónaco llegó ahí de la mano de Luis Miguel, naturalmente).

De entre todos ellos, en el documental La Noche Eterna del Baby’O destaca la presencia de Verónica Castro, una de las clientas frecuentes del lugar. “No podía faltar”, dice la legendaria actriz en el tráiler de la historia. “Pues porque soy parte de esta casi escenografía”.

El Baby'O retratado en 'Luis Miguel La Serie' (Netflix.)

En otro momento del video, su sobrina Sofía Castro —hija de Angélica Rivera y de José Alberto “El Güero” Castro— cuestiona: “¿Quién no ha ligado en el Baby’O?”. Emmanuel también aparece en el avance y con sus palabras ayuda a mantener vivo el mito: “Adentro, era increíble; todas las cosas que ocurrían”.