En una reciente entrevista, Kim Kardashian salió en defensa de su hija mayor, North West, de 12 años, luego de que fuera duramente criticada por su forma de vestir, lo que la colocó en el centro de un debate público sobre estilo, expresión personal, edad y los límites estéticos en la infancia.
Kim Kardashian responde a las críticas por el estilo de North West: "Todos los niños llevan lo mismo"
Kim Kardashian sale en defensa de North West
En los últimos meses, North West, de apenas 12 años, ha sido objeto de críticas por sus looks atrevidos, que algunos consideran poco apropiados para su edad, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales.
Frente a esta situación, Kim Kardashian decidió hablar sobre el tema en el episodio más reciente del podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Kim defendió el estilo de North y pidió “comprensión” para quienes crían niños bajo el escrutinio público.
"Es realmente difícil y muy interesante porque todos los niños están llevando lo mismo", dijo Kim. "Pero luego mi hija lo usa y digo: ‘Okay, nunca más usaremos eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo", aseguró.
Kim Kardashian responded to criticism over daughter North West's fashion choices on Alex Cooper's Call Her Daddy podcast, admitting to one "mistake." https://t.co/AAiE1TK4mn pic.twitter.com/QC3GECLz5d— E! News (@enews) October 16, 2025
Asimismo, Kim admitió que criar a cuatro hijos con tanta exposición mediática implica cometer erroresconstantes. "Como mamá, estás en ese proceso de aprendizaje al mismo tiempo", comentó. "Lo que sí sé es que mi bebé es una niña buena, una niña dulce".
Sobre los estilos más arriesgados de North, que incluyen detalles como pintarse el pelo de azul o usar looks poco convencionales, Kim dejó claro: "Ella me escucha, pero en otras áreas yo le digo: ‘Bebé, si quieres pelo azul, pues que así sea’. Eso la hace tan feliz. Yo jamás le quitaría esa creatividad", dijo.
North West no se guarda nada: así critica los outfits de su mamá
El caso no es completamente nuevo: desde hace tiempo, Kim Kardashian ha comentado que North tiene opiniones muy firmes sobre moda. En 2022, durante una conferencia de Vogue, ella dijo que su hija "es muy opinativa acerca de mis outfits" y que incluso le reclamaba cuando usaba demasiado negro. "North es muy opinativa cuando se trata de lo que estoy usando", dije; ‘siempre se queja cuando uso mucho negro’".
En otra ocasión, al presenciar el traje de Schiaparelli que Kim vestiría para la Met Gala del año pasasdo, North le comentó que las perlas se veían “como de tienda de dólar”. A ese episodio, Kim respondió: "Hay una forma de ser honesto y no herir los sentimientos de los demás, y quiero que aprendas eso".
Kim Kardashian revela que su hija North la presiona para salir con alguien
Otro de los temas que Kim Kardashian puso en la mesa durante la entrevista fue el de su divorcio con Kanye West. Aunque, actualmente la empresaria se encuentra disfrutando de su soltería y enfocada en la crianza de sus cuatro hijos, Kim reveló que North West, le ha hecho una petición directa: quiere verla con una pareja nuevamente.
Según contó, la pequeña de 12 años la ha confrontado con una sorprendente madurez al decirle que no cree que realmente esté bien sola, y que sospecha que "sube las escaleras y llora por las noches".
"Es hora de seguir adelante. Necesitas tener novio ya", recordó Kim cómo North le insiste en que rehaga su vida.
Kim Kardashian compartió que actualmente atraviesa el período más largo de soltería en su vida adulta, tras su mediático matrimonio con Kanye West y su posterior relación con el comediante Pete Davidson. A diferencia de etapas anteriores, la empresaria de 44 años asegura sentirse plena y sin prisa por volver a enamorarse.