Kim Kardashian responde a las críticas por el estilo de North West: "Todos los niños llevan lo mismo"

Kim Kardashian sale en defensa de North West

En los últimos meses, North West, de apenas 12 años, ha sido objeto de críticas por sus looks atrevidos, que algunos consideran poco apropiados para su edad, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales.

Kim Kardashian salió en defensa de North West tras recibir críticas por su extravagante estilo a su corta edad. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Frente a esta situación, Kim Kardashian decidió hablar sobre el tema en el episodio más reciente del podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Kim defendió el estilo de North y pidió “comprensión” para quienes crían niños bajo el escrutinio público.

"Es realmente difícil y muy interesante porque todos los niños están llevando lo mismo", dijo Kim. "Pero luego mi hija lo usa y digo: ‘Okay, nunca más usaremos eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo", aseguró.

Kim Kardashian responded to criticism over daughter North West's fashion choices on Alex Cooper's Call Her Daddy podcast, admitting to one "mistake." https://t.co/AAiE1TK4mn pic.twitter.com/QC3GECLz5d — E! News (@enews) October 16, 2025

Asimismo, Kim admitió que criar a cuatro hijos con tanta exposición mediática implica cometer erroresconstantes. "Como mamá, estás en ese proceso de aprendizaje al mismo tiempo", comentó. "Lo que sí sé es que mi bebé es una niña buena, una niña dulce".

Sobre los estilos más arriesgados de North, que incluyen detalles como pintarse el pelo de azul o usar looks poco convencionales, Kim dejó claro: "Ella me escucha, pero en otras áreas yo le digo: ‘Bebé, si quieres pelo azul, pues que así sea’. Eso la hace tan feliz. Yo jamás le quitaría esa creatividad", dijo.

North West y Kris Jenner (Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga)

North West no se guarda nada: así critica los outfits de su mamá

El caso no es completamente nuevo: desde hace tiempo, Kim Kardashian ha comentado que North tiene opiniones muy firmes sobre moda. En 2022, durante una conferencia de Vogue, ella dijo que su hija "es muy opinativa acerca de mis outfits" y que incluso le reclamaba cuando usaba demasiado negro. "North es muy opinativa cuando se trata de lo que estoy usando", dije; ‘siempre se queja cuando uso mucho negro’".

En otra ocasión, al presenciar el traje de Schiaparelli que Kim vestiría para la Met Gala del año pasasdo, North le comentó que las perlas se veían “como de tienda de dólar”. A ese episodio, Kim respondió: "Hay una forma de ser honesto y no herir los sentimientos de los demás, y quiero que aprendas eso".