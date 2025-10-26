Kim Kardashian defiende el polémico look de su hija de 12 años, North West

Kim Kardashian defiende el polémico look de North West

Después de que Daily Mail Australia compartiera un video de TikTok con el titular "North West, de 12 años, preocupa a los fanáticos con su nueva apariencia", Kim Kardashian respondió con un comentario desde la de TikTok que tiene en conjunto con su hija, kimandnorth.

North West (Tik Tok)

“Esto no tiene ningún problema”, escribió la estrella de reality shows.

Sus fans también defendieron a West en los comentarios. Un usuario escribió: "Estoy tan contento de que las redes sociales no existieran cuando estaba pasando por mi fase adolescente de descubrimiento experimental. Internet es una locura".

North West (TikTok)

Otro agregó: “Grandes noticias para las personas desempleadas y sin hijos: North está atravesando una fase preadolescente”, mientras que alguien más anotó: “Es una niña que juega a disfrazarse con sus amigos… ¿dónde está el problema?”.



A pesar de los comentarios negativos sobre su look, madre e hija no han dejado que eso arruine su diversión en la aplicación. El viernes se les vio bailando con pelucas, mientras Kris Jenner también se unió al juego, con pistolas de agua junto a Kim y North.