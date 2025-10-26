Kim Kardashian defiende el polémico look de su hija de 12 años, North West

Hace unos días, la hoja mayor de la empresaria y Kanye West compartió varios videos en su cuenta de TikTk donde apareció con tatuajes falsos en la cara, incluyendo una estrella abajo el ojo derecho y su nombre con letras cursiva del lado izquierdo. También usó unas largas trenzas de color azul, una parrilla dental, un piercing falso en la nariz y lentes de contacto color azul.
Kim Kardashian defiende el polémico look de North West
Después de que Daily Mail Australia compartiera un video de TikTok con el titular "North West, de 12 años, preocupa a los fanáticos con su nueva apariencia", Kim Kardashian respondió con un comentario desde la de TikTok que tiene en conjunto con su hija, kimandnorth.
“Esto no tiene ningún problema”, escribió la estrella de reality shows.
Sus fans también defendieron a West en los comentarios. Un usuario escribió: "Estoy tan contento de que las redes sociales no existieran cuando estaba pasando por mi fase adolescente de descubrimiento experimental. Internet es una locura".
Otro agregó: “Grandes noticias para las personas desempleadas y sin hijos: North está atravesando una fase preadolescente”, mientras que alguien más anotó: “Es una niña que juega a disfrazarse con sus amigos… ¿dónde está el problema?”.
A pesar de los comentarios negativos sobre su look, madre e hija no han dejado que eso arruine su diversión en la aplicación. El viernes se les vio bailando con pelucas, mientras Kris Jenner también se unió al juego, con pistolas de agua junto a Kim y North.
Kim Kardashian anuncia su próximo paso profesional: dedicarse a la abogacía
Kim Kardashian planea dejar atrás su personalidad de “Kim K” en los próximos 10 años. La estrella de reality shows reveló durante su aparición en The Graham Norton Show que su objetivo es convertirse en abogada litigante tras presentar el examen de abogacía en julio.
“Estaré cualificada en dos semanas. Espero ejercer la abogacía”, compartió. “Quizás en 10 años deje de ser Kim K y me convierta en abogada litigante. Eso es lo que realmente quiero”, agregó.
La empresaria de 45 años, celebró en mayo pasado que obtuvo su título de abogada después de seis años. Durante una ceremonia privada de graduación organizada por sus familiares y amigos, una mentora habló sobre el arduo trabajo
“Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con un deseo feroz de luchar por la justicia. Nada de clases magistrales, nada de atajos de torre de marfil, solo determinación”, compartió la mentora en un video que Kardashian publicó en su historia de Instagram.
Además, su profesora agregó que Kim dedicó “18 horas a la semana, 48 semanas al año durante seis años consecutivos”.“Eso supone un total de 5184 horas de estudio jurídico”, dijo. “Es tiempo que dedicó a criar a sus cuatro hijos, dirigir negocios, grabar programas de televisión y comparecer ante los tribunales para defender a los demás”.