Fin de una era: Kim Kardashian se despide de su marca de belleza, SKKN by Kim

Kim Kardashian ha decidido poner fin a su línea de belleza independiente, SKKN by Kim, apenas tres años después de su lanzamiento en 2022.
El sitio web de la marca ahora muestra un mensaje de despedida que destaca que, aunque SKKN llega a su fin, sus valores de innovación y cuidado de la piel continuarán en otras formas.
Kim Kardashian se despide de SKKN by Kim
Kim Kardashian anunció el cierre oficial de su marca de cuidado de la piel y maquillaje, SKKN by Kim, poniendo fin a su emprendimiento de belleza independiente tras su lanzamiento en 2022.
Actualmente, el sitio web de la marca muestra un mensaje de despedida dirigido a sus clientes: “Con profunda gratitud, les informamos que SKKN BY KIM cerrará sus operaciones.”
Y añade: “Aunque este capítulo llega a su fin, el compromiso con la innovación, el autocuidado y la confianza en la piel que SKKN representaba seguirá vivo de formas nuevas y emocionantes.”
En 2024, Kim Kardashian intentó redirigir su incursión en la industria cosmética con el relanzamiento de SKKN by Kim, incorporando nuevos productos como delineadores de labios, polvos compactos y una paleta de sombras de ojos.
Sin embargo, a pesar de su enorme influencia, la marca no logró alcanzar el impacto cultural ni el éxito comercial de Skims, su firma de ropa interior, que ha crecido de manera significativa al expandirse a categorías como ropa casual, trajes de baño y ropa masculina.
Bajo este contexto, en marzo de este año, Skims compró tanto la participación mayoritaria de Kim como el 20 por ciento de Coty en SKKN by Kim, con Coty confirmando que sufrió una pérdida de 71.1 millones de dólares en la venta después de haber invertido fuertemente en la línea anterior de Kardashian, KKW Beauty, en 2020.
Aunque SKKN se lanzó con grandes expectativas, tuvo un comienzo difícil. El régimen de cuidado de la piel de nueve pasos se vendía por más de 600 dólares, lo que lo hacía difícil de vender incluso para sus seguidores más fieles.
Tras el cierre de SKKN, Kim Kardashian apostaría por unificar moda y maquillaje
El cierre de SKKN no marca el retiro definitivo de Kim Kardashian del mundo de la belleza. De hecho, los rumores dentro de la industria señalan el posible lanzamiento de Skims Beauty en 2026, una nueva línea que podría unificar moda y maquillaje bajo el mismo emblema, consolidando aún más su imperio empresarial.
Considerando que Skims generó más de 750 millones de dólares en ingresos solo en 2023, este nuevo proyecto podría representar una segunda oportunidad para que Kim tenga una mayor participación en el mercado de la belleza, donde su hermana menor, Kylie Jenner, es una de las reinas.