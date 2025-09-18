Fin de una era: Kim Kardashian se despide de su marca de belleza, SKKN by Kim

Kim Kardashian se despide de SKKN by Kim

Kim Kardashian anunció el cierre oficial de su marca de cuidado de la piel y maquillaje, SKKN by Kim, poniendo fin a su emprendimiento de belleza independiente tras su lanzamiento en 2022.

Actualmente, el sitio web de la marca muestra un mensaje de despedida dirigido a sus clientes: “Con profunda gratitud, les informamos que SKKN BY KIM cerrará sus operaciones.”

Y añade: “Aunque este capítulo llega a su fin, el compromiso con la innovación, el autocuidado y la confianza en la piel que SKKN representaba seguirá vivo de formas nuevas y emocionantes.”

En 2024, Kim Kardashian intentó redirigir su incursión en la industria cosmética con el relanzamiento de SKKN by Kim, incorporando nuevos productos como delineadores de labios, polvos compactos y una paleta de sombras de ojos.

Sin embargo, a pesar de su enorme influencia, la marca no logró alcanzar el impacto cultural ni el éxito comercial de Skims, su firma de ropa interior, que ha crecido de manera significativa al expandirse a categorías como ropa casual, trajes de baño y ropa masculina.

Bajo este contexto, en marzo de este año, Skims compró tanto la participación mayoritaria de Kim como el 20 por ciento de Coty en SKKN by Kim, con Coty confirmando que sufrió una pérdida de 71.1 millones de dólares en la venta después de haber invertido fuertemente en la línea anterior de Kardashian, KKW Beauty, en 2020.

Aunque SKKN se lanzó con grandes expectativas, tuvo un comienzo difícil. El régimen de cuidado de la piel de nueve pasos se vendía por más de 600 dólares, lo que lo hacía difícil de vender incluso para sus seguidores más fieles.