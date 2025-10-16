North West cree que Kim Kardashian no es feliz sola y la anima a conseguir novio

Kim Kardashian revela que su hija North West le pidió que se consiguiera un novio

Durante la entrevista para el podcast Call her daddy, Kim Kardashian se sinceró sobre varios aspectos personales en su vida, en especial sobre su ex matrimonio con Kanye West. Sin embargo, aunque la empresaria se encuentra actualmente soltera, reveló que su hija mayor, North West ha sido una de las voces más insistentes en que vuelva a abrirse al amor.

Según contó, la pequeña de 12 años la ha confrontado con una sorprendente madurez al decirle que no cree que realmente esté bien sola, y que sospecha que "sube las escaleras y llora por las noches".

"Es hora de seguir adelante. Necesitas tener novio ya", recordó Kim cómo North le insiste en que rehaga su vida.

Kim Kardashian y North West (Instagram)

Kim Kardashian compartió que actualmente atraviesa el período más largo de soltería en su vida adulta, tras su mediático matrimonio con Kanye West y su posterior relación con el comediante Pete Davidson. A diferencia de etapas anteriores, la empresaria de 44 años asegura sentirse plena y sin prisa por volver a enamorarse.

"Estoy soltera y me siento totalmente contenta", confesó. "Tengo que criar a mis hijos. Tengo una vida que requiere mucha atención. Y mis hijos me necesitan de verdad ahora mismo. Así que no sé cómo puedo incluir algo más. Así que simplemente no estoy buscando".

A pesar de su actual enfoque en la maternidad y su carrera, Kim no descarta la idea de volver a salir en el futuro. Sin embargo, esta vez tiene claro lo que busca: alguien que pueda ofrecerle una conexión más profunda, especialmente a nivel intelectual. Al ser cuestionada sobre si su próximo interés amoroso podría ser un rapero o un deportista (dos perfiles con los que ha estado involucrada anteriormente) Kim fue tajante: "Ninguno".