North West cree que Kim Kardashian no es feliz sola y la anima a conseguir novio

En una reciente entrevista con Alexa Cooper, Kim Kardashian reveló que su hija mayor, North West, le ha hecho una petición directa: quiere verla con una pareja nuevamente. A pesar de que Kim insiste en que se encuentra bien sola, North, de 12 años, busca motivarla para que rehaga su vida tras su separación con Kanye West.
Durante la entrevista para el podcast Call her daddy, Kim Kardashian se sinceró sobre varios aspectos personales en su vida, en especial sobre su ex matrimonio con Kanye West. Sin embargo, aunque la empresaria se encuentra actualmente soltera, reveló que su hija mayor, North West ha sido una de las voces más insistentes en que vuelva a abrirse al amor.
Según contó, la pequeña de 12 años la ha confrontado con una sorprendente madurez al decirle que no cree que realmente esté bien sola, y que sospecha que "sube las escaleras y llora por las noches".
"Es hora de seguir adelante. Necesitas tener novio ya", recordó Kim cómo North le insiste en que rehaga su vida.
Kim Kardashian compartió que actualmente atraviesa el período más largo de soltería en su vida adulta, tras su mediático matrimonio con Kanye West y su posterior relación con el comediante Pete Davidson. A diferencia de etapas anteriores, la empresaria de 44 años asegura sentirse plena y sin prisa por volver a enamorarse.
"Estoy soltera y me siento totalmente contenta", confesó. "Tengo que criar a mis hijos. Tengo una vida que requiere mucha atención. Y mis hijos me necesitan de verdad ahora mismo. Así que no sé cómo puedo incluir algo más. Así que simplemente no estoy buscando".
A pesar de su actual enfoque en la maternidad y su carrera, Kim no descarta la idea de volver a salir en el futuro. Sin embargo, esta vez tiene claro lo que busca: alguien que pueda ofrecerle una conexión más profunda, especialmente a nivel intelectual. Al ser cuestionada sobre si su próximo interés amoroso podría ser un rapero o un deportista (dos perfiles con los que ha estado involucrada anteriormente) Kim fue tajante: "Ninguno".
Kim Kardashian revela los verdaderos motivos de su divorcio con Kanye West
Por otro lado, Kim Kardashian reveló los motivos reales que la empujaron a separarse de Kanye West tras años de polémicas y altibajos en su relación. Según la empresaria, su matrimonio se volvió “tóxico”, ya que estuvo marcado constantes desequilibrios que afectaban no solo la relación de pareja sino también su estabilidad personal y su capacidad para ser mamá.
“No sentirme segura, emocional ni financieramente, fue una de las señales más claras de que debía terminar el matrimonio”, confesó Kim. Uno de los episodios más impactantes que relató fue cuando Kanye, en un arrebato emocional, regaló cinco Lamborghinis que compartían como pareja. “Un día estaban ahí, al otro ya no. Se los daba a sus amigos sin más”, explicó.
Para Kim, esa conducta no fue un incidente aislado, sino la manifestación de una fea situación que la desgastaba día a día. Otro hecho que cruzó la línea fue cuando Kanye hizo pública una conversación privada sobre un posible aborto durante su embarazo con su hija North. “Hay cosas que simplemente no se dicen en público. Eso cruzó todos los límites”, afirmó.
Ante esas situaciones, Kim sintió que su rol de mamá también estaba en riesgo. Con cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm), dijo que cuando su salud emocional comenzó a deteriorarse, esa fue la señal definitiva para actuar: “Cuando tu estabilidad emocional está en juego, y eso te impide criar bien a tus hijos, tienes que tomar decisiones. Tuve que salvarme”, comentó.