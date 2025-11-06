Kim Kardashian celebra el debut como actor de doblaje de su hijo Psalm en ‘Angry Birds 3’

Psalm, de 6 años, es el menor de los cuatro hijos que la estrella de los reality shows tuvo con Kanye West. La ex pareja también comparte a North, de 12 años, Saint, de 9, y Chicago, de 7.

Kim y Kanye se casaron en 2014 y, tras siete años juntos, la empresaria solicitó el divorcio en febrero de 2021, el cual se resolvió oficialmente en noviembre de 2022.

Kim Kardashian celebra el debut como actor de doblaje voz de su hijo

Kim Kardashian compartió un vistazo de su hijo Psalm mientras lo acompañaba a grabar su voz para una película de Angry Birds 3.

Psalm West (The Kardashians)

“Estoy emocionadisima porque él también lo está”, dijo Kardashian en una entrevista al llegar al estudio para conocer al director John Rice y al resto del equipo de la película.

“Aunque mi agenda está muy apretada, siempre me hago tiempo para hacer las cosas importantes con mis hijos… No quiero impedirles que hagan lo que quieren, así que adapto mi vida a sus horarios”, agregó.

Por su parte, Psalm compartió que su personaje favorito de la película es Red, antes de que le dijeran que iba a interpretar a un personaje que es el hijo de Red y Silver, interpretados por Jason Sudeikis y Rachel Bloom, respectivamente.

Kim Kardashian (The Kardashians)

“Tiene la voz más tierna que hayas escuchado jamás, es una vocecita ronca y cuando lo llamaron para preguntarle si estaba interesado en el papel de un nuevo pájaro, se emocionó muchísimo”, continuó Kardashian.

La empresaria también elogió a su hijo menor llamándolo “el niño pequeño más inteligente y divertido”.

“Es un niño que se adapta muy bien. Puedo darle Legos y decirle: 'Siéntate aquí cinco horas, tengo que trabajar', y él simplemente me dice: 'De acuerdo, mamá'. Nunca dice que no, nunca se rebela contra nada. Es un niño maravilloso”, aseguró Kim.

"Hoy fue un día muy especial. Ver a Psalm disfrutar tanto de esto, ser tan bueno en ello, verlo en un entorno laboral... Siempre quiero tener presente este momento", añadió la empresaria.