Kim Kardashian revela que tiene un aneurisma cerebral y otros problemas de salud causados por su matrimonio con Kanye

Durante el lanzamiento de la séptima temporada de The Kardashians, Kim Kardashian hizo una revelación contundente sobre su relación pasada con Kanye West: admitió que sintió “un poco de síndrome de Estocolmo” durante su matrimonio,
Kim Kardashian ha vuelto a abrir una parte sensible de su vida personal: su matrimonio con Kanye West y las secuelas emocionales que aún arrastra. En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la empresaria de 45 años habló sobre cómo el estrés, las polémicas y la exposición mediática la afectaron profundamente tanto a ella como a sus hijos.
Durante el episodio, Kim reflexionó sobre el costo físico y emocional de haber vivido años bajo una presión constante, intentando mantener la estabilidad familiar mientras su ex esposo atravesaba momentos de comportamiento polémico ante el público.
“Tengo psoriasis otra vez”, confesó, señalando que no había experimentado ningún brote desde su último divorcio. “Me sentí más estresada, probablemente solo porque tenía que proteger lo que tenía que proteger con mucha fuerza”, continuó. “Ahora mis hijos también están involucrados”.
La fundadora de Skims explicó que, ante cada nuevo escándalo protagonizado por West, su prioridad era siempre la misma: proteger a sus cuatro hijos, North, de 12 años; Saint, de 9; Chicago, de 7; y Psalm, de 6, del impacto mediático.
“Mis pobres hijos. Espero que todos los que me rodean pueden manejar esto”, dijo.
Kim ya había mencionado en una entrevista anterior que, durante su relación con West, llegó a sentirse emocionalmente “atrapada” y describió su experiencia como un caso de “síndrome de Estocolmo”.
“Siempre sentí que tenía un poco de síndrome de Estocolmo, por lo que siempre me sentí muy mal y siempre lo protegí y siempre quise ayudarlo”, compartió.
Por otro lado, Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral durante un chequeo médico de rutina. La empresaria hizo público esta enfermedad en la séptima temporada de su programa The Kardashians, donde detalló que el diagnóstico fue realizado tras una resonancia magnética.
"Kim Kardashian opens up about a private and terrifying health scare: a brain aneurysm. She reveals how the stress of her divorce from Kanye West took a serious toll on her well-being #KimKardashian #TheKardashians #KanyeWest #HealthIsWealth #StressAwareness #BrainAneurysm" pic.twitter.com/uI7QQKC338— THA RAP PILOT 🌍 (@therappilot) October 23, 2025
Kardashian explicó que su médico atribuyó el padecimiento al intenso estrés que experimentó, especialmente relacionado con la preocupación por el bienestar de sus hijos y su relación con su ex esposo, Kanye West.
Kim mencionó que su nivel de estrés se debe principalmente a la necesidad de proteger a sus hijos y a la preocupación por su entorno familiar.