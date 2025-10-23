Kim Kardashian revela que tiene un aneurisma cerebral y otros problemas de salud causados por su matrimonio con Kanye

Kim Kardashian revela que vivió “síndrome de Estocolmo” con Kanye West

Kim Kardashian ha vuelto a abrir una parte sensible de su vida personal: su matrimonio con Kanye West y las secuelas emocionales que aún arrastra. En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la empresaria de 45 años habló sobre cómo el estrés, las polémicas y la exposición mediática la afectaron profundamente tanto a ella como a sus hijos.

Durante el episodio, Kim reflexionó sobre el costo físico y emocional de haber vivido años bajo una presión constante, intentando mantener la estabilidad familiar mientras su ex esposo atravesaba momentos de comportamiento polémico ante el público.

“Tengo psoriasis otra vez”, confesó, señalando que no había experimentado ningún brote desde su último divorcio. “Me sentí más estresada, probablemente solo porque tenía que proteger lo que tenía que proteger con mucha fuerza”, continuó. “Ahora mis hijos también están involucrados”.

Kim Kardashian y Kanye West. (Getty Images)

La fundadora de Skims explicó que, ante cada nuevo escándalo protagonizado por West, su prioridad era siempre la misma: proteger a sus cuatro hijos, North, de 12 años; Saint, de 9; Chicago, de 7; y Psalm, de 6, del impacto mediático.

“Mis pobres hijos. Espero que todos los que me rodean pueden manejar esto”, dijo.

Para Kim Kardashian lo más importante es su papel como mamá. (Instagram/Kim Kardashian)

Kim ya había mencionado en una entrevista anterior que, durante su relación con West, llegó a sentirse emocionalmente “atrapada” y describió su experiencia como un caso de “síndrome de Estocolmo”.

“Siempre sentí que tenía un poco de síndrome de Estocolmo, por lo que siempre me sentí muy mal y siempre lo protegí y siempre quise ayudarlo”, compartió.