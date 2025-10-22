La televisión ama a Kim Kardashian. Desde que la socialite multimillonaria apareció en ella por primera vez como parte del piloto de Princess of Malibu, no se ha despegado de los realities y algunas series con papeles secundarios, sin embargo All's Fair vendrá a cambiar su trayectoria: será la primera seria que protagonizará (y, por si fuera poco, es la productora ejecutiva).
Kim Kardashian protagoniza su primera serie y lo hace junto a Sarah Paulson y Naomi Watts (y promete)
¿De qué trata 'All's Fair'?
La serie fue creada por Ryan Murphy, uno de los productores más exitosos de Hollywood con series como 'Monster', 'Glee', 'American Horror Story' y 'Scream Queens' en su portafolio. La historia sigue a un equipo de abogadas de élite expertas en divorcios millonarios que se ven envueltas en un drama a raíz de la traición de uno de sus mejores elementos, Carrington Lane (Sarah Paulson), quien decide ser la abogada de divorcio del esposo de su compañera Allura Grant (Kim Kardashian).
La primera temporada contará con 10 episodios llenos de glamour, tensión y mucha jerga legal, ad hoc a la nueva carrera profesional de Kim. Promete ser la nueva serie favorita de los amantes de la moda, cortesía de la diseñadora de vestuario Paula Bradley y el estilo personal de la estrella Kardashian.
¿Quién más protagoniza la serie?
El elenco está lleno de grandes nombres, algunas de las personalidades que lo encabezan de la mano de Kim Kardashian son Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor y Matthew Noszka.
¿Cuándo sale "All's Fair" y dónde puedo verla?
La serie se estrenará en Disney+ el 4 de noviembre con 3 episodios, lanzando uno nuevo cada jueves hasta terminar la primera temporada, pronosticada a tener 10 episodios.
¿En qué series ha salido Kim Kardashian antes?
Kim ha tenido un desarrollo interesante en su carrera televisiva, pues pasó de estar marcada como una figura de reality a una actriz que busca reinventarse y usar su imagen como plataforma para nuevos proyectos. Su debut, por supuesto, fue en el icónico Keeping Up With the Kardashians, donde cambió la cultura pop por completo a lo largo de 14 años y 20 temporadas, su éxito dio pie a varios spin-offs que también contaron con su presencia, como Kourtney & Kim Take New York y Kourtney & Kim Take Miami.
En 2009 tuvo una breve pero icónica participación en la serie CSI: NY, donde interpretó a Debbie Fallon, una joven con un lado oscuro involucrada en un caso criminal. Ese mismo año, apareció en un episodio de How I Met You Mother como ella misma, hasta que en 2011 volvió a su lado más actoral para Drop Dead Diva, interpretando a Nikki LePree, gurú de estilo y negocios. Pero no fue hasta el 2023 que consiguió su primer protagónico en American Horror Story: Delicate, donde tuvo oportunidad de traer a la vida a Siobhan Corbyn, una publicista poderosa y enigmática con quien se robó el show por su gran desempeño como actriz. Esta participación abrió su puerta en All's Fair, pues ambas fueron producto de Ryan Murphy, quien quedó encantado con su capacidad de interpretación.
La participación de Kim Kardashian en 'All's Fair' marca un nuevo capítulo en su evolución profesional, dejando atrás la etiqueta de estrella de reality para consolidarse como una figura multifacética capaz de dominar la actuación. Con un papel protagónico y su elenco de alto perfil, la serie promete ser una catapulta para la carrera de Kim dentro de la televisión de drama.