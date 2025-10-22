Kim Kardashian protagoniza su primera serie y lo hace junto a Sarah Paulson y Naomi Watts (y promete)

¿De qué trata 'All's Fair'?

La serie fue creada por Ryan Murphy, uno de los productores más exitosos de Hollywood con series como 'Monster', 'Glee', 'American Horror Story' y 'Scream Queens' en su portafolio. La historia sigue a un equipo de abogadas de élite expertas en divorcios millonarios que se ven envueltas en un drama a raíz de la traición de uno de sus mejores elementos, Carrington Lane (Sarah Paulson), quien decide ser la abogada de divorcio del esposo de su compañera Allura Grant (Kim Kardashian).

La primera temporada contará con 10 episodios llenos de glamour, tensión y mucha jerga legal, ad hoc a la nueva carrera profesional de Kim. Promete ser la nueva serie favorita de los amantes de la moda, cortesía de la diseñadora de vestuario Paula Bradley y el estilo personal de la estrella Kardashian.

(Fuente: IMDb.)

¿Quién más protagoniza la serie?

El elenco está lleno de grandes nombres, algunas de las personalidades que lo encabezan de la mano de Kim Kardashian son Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor y Matthew Noszka.

¿Cuándo sale "All's Fair" y dónde puedo verla?

La serie se estrenará en Disney+ el 4 de noviembre con 3 episodios, lanzando uno nuevo cada jueves hasta terminar la primera temporada, pronosticada a tener 10 episodios.