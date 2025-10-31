La NASA responde sin piedad a Kim Kardashian tras poner en duda el alunizaje

La NASA responde a Kim Kardashian tras poner en duda el alunizaje

"Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!", escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

En el último episodio de su serie Las Kardashian, Kim Kardashian manifestó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.



Yes, @KimKardashian , we’ve been to the Moon before… 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS . We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀 🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

"Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro", dice Kim Kardashian a Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

"No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió", afirma ella.

