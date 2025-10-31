Publicidad

La NASA responde sin piedad a Kim Kardashian tras poner en duda el alunizaje

El administrador de la agencia espacial, Sean Duffy, no se contuvo y desmintió las declaraciones de la Kim Kardashian.
vie 31 octubre 2025 01:17 PM
kim-kardashian-nasa-respuesta-alunizaje.jpg
Kim Kardashian (Getty Images)
"Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!", escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

En el último episodio de su serie Las Kardashian, Kim Kardashian manifestó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.

"Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro", dice Kim Kardashian a Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

"No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió", afirma ella.

Kim Kardashian puso en duda la llegada a la Luna

No queda claro a qué artículo se refiere, ni si los comentarios son realmente de Buzz Aldrin.

Kardashian volvió a afirmar poco después que la misión espacial es "falsa" ya que existen "algunos videos de Buzz Aldrin hablando de que no ocurrió".

Según ella, "él lo dice todo el tiempo ahora en entrevistas".

kim-kardashian-cierra-skkn.jpg
Kim Kardashian cierra su marca de skincare, SKKN. (Getty Images)

El responsable de la NASA etiquetó a Kardashian en su publicación y destacó la misión Artemis, el actual programa de exploración lunar de la agencia.

"Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también", dijo Duffy, quien invitó a Kardashian al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista.

