Ley Cazzu explicada: qué es, de qué trata y cómo surgió tras los conflictos de Cazzu y Christian Nodal

Ley Cazzu explicada: qué es, de qué trata

Este conflicto familiar se convirtió en el punto de partida de una iniciativa ciudadana conocida como la “Ley Cazzu”, que busca reformar la legislación vigente para permitir que madres y padres con custodia puedan movilizar a sus hijos de manera más ágil, sin depender constantemente de la autorización del otro progenitor.

La propuesta plantea que, en casos de inasistencia o negativa de uno de los padres, el progenitor responsable tenga permisos de viaje permanentes, reduciendo la carga burocrática y garantizando derechos de circulación para la crianza.

Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

La iniciativa surgió tras el caso público de la artista Cazzu y su disputa legal con Christian Nodal, padre de su hija, quien no firmó los permisos necesarios para que la menor viajara con su madre, un requisito que según Cazzu le impidió desempeñarse profesionalmente en giras fuera del país.

La propuesta, alojada en Change.org, plantea que, una vez comprobado el abandono o inasistencia parental, el progenitor con la custodia tenga un permiso de viaje permanente para acompañar al menor, sin necesidad de múltiples autorizaciones ni trámites judiciales recurrentes.

"La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", menciona la descripción en la plataforma.