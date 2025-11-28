Ryan Reynolds confrontó a Baldoni por hablar del peso de Blake Lively; Taylor Swift y Hugh Jackman fueron testigos

Ryan Reynolds confrontó a Justin Baldoni por hablar del peso de Blake Lively

Poco después, Baldoni respondió con una contrademanda por supuesta difamación y extorsión, argumentando que Lively y su equipo habían “orquestado” un plan para dañar su reputación, incluyendo acusaciones falsas y un supuesto montaje mediático.

En su relato, Baldoni sostiene que algunas de las escenas que denunciaba Lively como problemáticas habían sido alteradas o incluso eliminadas, y que ciertas preguntas respecto al peso de la actriz, planteadas previamente a un levantamiento físico en pantalla, habrían sido malinterpretadas.

Taylor Swift y Blake Lively (Getty Images)

Ahora, nuevos documentos judiciales dados a conocer esta semana revelan que, en abril pasado, en un apartamento neoyorquino, Ryan Reynolds confrontó a Justin Baldoni tras supuestos comentarios sobre el peso de Blake Lively, los cuales fueron considerados como “body-shaming”.

El informe señala que durante ese altercado estuvieron presentes Taylor Swift y Hugh Jackman, quienes figuran como posibles testigos en la disputa legal que Lively mantiene contra Baldoni por presunto acoso sexual y represalias.