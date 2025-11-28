Ryan Reynolds confrontó a Baldoni por hablar del peso de Blake Lively; Taylor Swift y Hugh Jackman fueron testigos

En los documentos, Blake Lively aseguró que, durante la filmación, Baldoni incurrió en comportamientos inapropiados y cuestionables, lo que desencadenó una batalla legal que ha puesto bajo el reflector al elenco y al equipo de producción.
Ryan Reynolds confrontó a Justin Baldoni por hablar del peso de Blake Lively
Poco después, Baldoni respondió con una contrademanda por supuesta difamación y extorsión, argumentando que Lively y su equipo habían “orquestado” un plan para dañar su reputación, incluyendo acusaciones falsas y un supuesto montaje mediático.
En su relato, Baldoni sostiene que algunas de las escenas que denunciaba Lively como problemáticas habían sido alteradas o incluso eliminadas, y que ciertas preguntas respecto al peso de la actriz, planteadas previamente a un levantamiento físico en pantalla, habrían sido malinterpretadas.
Ahora, nuevos documentos judiciales dados a conocer esta semana revelan que, en abril pasado, en un apartamento neoyorquino, Ryan Reynolds confrontó a Justin Baldoni tras supuestos comentarios sobre el peso de Blake Lively, los cuales fueron considerados como “body-shaming”.
El informe señala que durante ese altercado estuvieron presentes Taylor Swift y Hugh Jackman, quienes figuran como posibles testigos en la disputa legal que Lively mantiene contra Baldoni por presunto acoso sexual y represalias.
Justin Baldoni se sintió confrontado tras el incidente
Según la versión de la parte demandante, Justin Baldoni se sintió confrontado y “emocionalmente paralizado”: habría ofrecido disculpas y mostrado lágrimas tras los reclamos.
Este incidente se suma a un escándalo mayor: la demanda presentada por Lively en diciembre de 2024 contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual, intimidación y abuso de poder durante la filmación de su proyecto en común. Baldoni, por su parte, negó las acusaciones y presentó una contrademanda que fue desestimada en 2025.
El caso está previsto para ir a juicio en marzo de 2026, y el testimonio de quienes estuvieron presentes ese día, incluyendo a Taylor Swift y Hugh Jackman, podría ser clave para esclarecer los hechos.