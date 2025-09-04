Muere Giorgio Armani a los 91 años: el ícono de la moda italiana deja un legado eterno

Este jueves, el mundo de la moda se viste de luto. Giorgio Armani, el célebre diseñador que revolucionó la elegancia italiana y vistió a estrellas de Hollywood, falleció a los 91 años tras una brillante y larga carrera.
Fundador de uno de los imperios más sólidos del siglo XX, Armani no solo dejó huella en las pasarelas, sino también en el estilo de vida moderno, con su sello inconfundible de sofisticación discreta y lujo atemporal.
A través de sus redes sociales del diseñador y de sus marcas, se compartió un comunicado con la triste noticia.
"Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable: Giorgio Armani. Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros", comenzó el comunicado.
Con una trayectoria marcada por la elegancia, la innovación y un profundo compromiso con su entorno, Giorgio Armani no solo transformó la industria de la moda, sino que construyó un legado que trasciende generaciones. Tras su fallecimiento, su equipo compartió unas palabras que resumen la esencia del hombre y del imperio que fundó:
"A lo largo de los años, Giorgio Armani ha elaborado una visión que se expandió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Ha sido impulsado por la incesante curiosidad y una profunda atención al presente y a la gente. A lo largo de este viaje, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. Siempre consciente de las necesidades de la comunidad, ha estado activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su querido Milán".
Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo que la independencia –de pensamiento y acción – fuera su sello distintivo. La compañía es, ahora y siempre, el reflejo de este espíritu. Su familia y empleados llevarán al Grupo adelante en el respeto y la continuidad de estos valores.
¿Qué enfermedades tenía Giorgio Armani?
A lo largo de los últimos años, la salud de Giorgio Armani fue motivo de preocupación. Aunque en su momento no se dieron detalles específicos sobre su condición, se sabía que el diseñador enfrentaba complicaciones derivadas de una hepatitis diagnosticada en 2009, producto de una intoxicación.
Desde entonces, tuvo episodios de salud intermitentes, los cuales manejó con gran discreción. Fue en junio de este año cuando su ausencia en la Semana de la Moda de Milán, un evento al que rara vez faltaba, encendió las alarmas.
Alegando motivos de salud, Armani decidió no asistir, lo que aumentó la preocupación en torno a su estado físico, especialmente entre quienes conocían su habitual compromiso con la industria.
Funeral de Giorgio Armani
Como parte de las despedidas al legendario diseñador, se revelaron los detalles para quienes deseen rendirle homenaje de manera presencial. Aunque el funeral será privado, tal como él lo había solicitado, el público podrá acercarse a darle el último adiós en un espacio especialmente preparado en Milán.
"La cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se llevará a cabo en privado", finaliza el comunicado.