Muere Giorgio Armani a los 91 años: el ícono de la moda italiana deja un legado eterno

Muere Giorgio Armani a los 91 años: gran ícono de la moda italiana

A través de sus redes sociales del diseñador y de sus marcas, se compartió un comunicado con la triste noticia.

"Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable: Giorgio Armani. Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros", comenzó el comunicado.

Con una trayectoria marcada por la elegancia, la innovación y un profundo compromiso con su entorno, Giorgio Armani no solo transformó la industria de la moda, sino que construyó un legado que trasciende generaciones. Tras su fallecimiento, su equipo compartió unas palabras que resumen la esencia del hombre y del imperio que fundó:

"A lo largo de los años, Giorgio Armani ha elaborado una visión que se expandió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Ha sido impulsado por la incesante curiosidad y una profunda atención al presente y a la gente. A lo largo de este viaje, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. Siempre consciente de las necesidades de la comunidad, ha estado activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su querido Milán".

Giorgio Armani murió a los 91 años (Getty Images)

Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo que la independencia –de pensamiento y acción – fuera su sello distintivo. La compañía es, ahora y siempre, el reflejo de este espíritu. Su familia y empleados llevarán al Grupo adelante en el respeto y la continuidad de estos valores.