Luto en la familia real británica: Muere la querida duquesa de Kent

Catalina dedicó su vida a la caridad y la música

La Familia Real británica dio su pésame

El rey Carlos III , la reina Camila y demás miembros de la familia se unieron al luto del duque de Kent, sus hijos y nietos. Durante el anuncio de su fallecimiento, recordaron a la duquesa como una mujer devota a las organizaciones no gubernamentales con las que estaba asociada, así como una apasionada por la música y con gran empatía hacia los más jóvenes.

Catalina, duquesa de Kent, mantenía una relación cercana con Diana, princesa de Gales. (Getty Images)

Por su parte, el Primer Ministro, Sir Keir Starmer, declaró que la duquesa ponía “compasión, dignidad y tacto humano a todo lo que ella hacía”.

¿Quién era Catalina, duquesa de Kent?

Nació en Hovingham Hall, Yorkshire y durante su infancia aprendió a tocar el piano, órgano y violín. Llegó a trabajar en un orfanato en York y en una escuela infantil de Londres como maestra de música. El 8 de junio de 1961 se unió a la Familia Real al casarse con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la reina Isabel II.

El 10 de septiembre de 1970, los duques de Kent posaron para este retrato familiar. (Getty Images)

Entre 1962 y 1970, la pareja tuvo tres hijos: George Windsor, conde de St. Andrews, Lady Helen Windsor y Lord Nicholas Windsor. Catalina declaró que en 1977 sufrió de depresión aguda después de que diera a luz a su último hijo que lamentablemente nació muerto. Después de este suceso, se mantuvo siete semanas en el hospital.