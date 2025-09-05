Este 5 de septiembre, la Familia Real británica publicó un comunicado para informar el deceso de la duquesa de Kent, Catalina, esposa del príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la difunta Reina Isabel II . La duquesa falleció acompañada por su familia y será recordada por su labor filantrópica.
Luto en la familia real británica: Muere la querida duquesa de Kent
Catalina dedicó su vida a la caridad y la música
La Familia Real británica dio su pésame
El rey Carlos III , la reina Camila y demás miembros de la familia se unieron al luto del duque de Kent, sus hijos y nietos. Durante el anuncio de su fallecimiento, recordaron a la duquesa como una mujer devota a las organizaciones no gubernamentales con las que estaba asociada, así como una apasionada por la música y con gran empatía hacia los más jóvenes.
Por su parte, el Primer Ministro, Sir Keir Starmer, declaró que la duquesa ponía “compasión, dignidad y tacto humano a todo lo que ella hacía”.
¿Quién era Catalina, duquesa de Kent?
Nació en Hovingham Hall, Yorkshire y durante su infancia aprendió a tocar el piano, órgano y violín. Llegó a trabajar en un orfanato en York y en una escuela infantil de Londres como maestra de música. El 8 de junio de 1961 se unió a la Familia Real al casarse con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la reina Isabel II.
Entre 1962 y 1970, la pareja tuvo tres hijos: George Windsor, conde de St. Andrews, Lady Helen Windsor y Lord Nicholas Windsor. Catalina declaró que en 1977 sufrió de depresión aguda después de que diera a luz a su último hijo que lamentablemente nació muerto. Después de este suceso, se mantuvo siete semanas en el hospital.
Uno de los momentos más importantes de su vida como duquesa fue cuando se convirtió al catolicismo en 1994 bajo la aprobación de la entonces reina Isabel II. Su hijo mayor, George, y sus nietos, Edward y Marina-Carlota, siguieron sus pasos y se unieron a la Iglesia católica.
Fue un personaje importante en el Campeonato de Wimbledon ya que durante varios años ella fue la encargada de entregar los trofeos a los ganadores y de consolar a los perdedores.
En 2002 redujo sus responsabilidades como miembro de la realeza y dejó de usar el estilo de “Su Alteza Real” para únicamente ser llamada Katherine Kent o, en su defecto, Katherine, duquesa de Kent.
La acción social de Catalina, la duquesa de Kent
La duquesa dedicó parte de su vida para inspirar a niños y jóvenes a través de la música. Ya fuera como maestra o apoyando a organizaciones, Catalina creía que había muchos niños talentosos que no podían desarrollar su potencial debido a la falta de apoyo, por lo que ayudó y fundó organizaciones para enseñar música a niños.
Aún no se ha especificado la fecha de su funeral ni qué miembros de la Familia Real acompañarán al duque de Kent y sus hijos durante la ceremonia, misma que se espera siga tradiciones católicas para respetar la religión que Catalina practicaba.