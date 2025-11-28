Inna Moll, Miss Chile, se compromete con el empresario mexicano Charlie Frettlohr tras su paso por Miss Universo 2025

¿Quién es Inna Moll, la representante de Chile en Miss Universo 2025?

María Ignacia Moll Bilbao, conocida públicamente como Inna Moll, es la ganadora del certamen Miss Universo Chile 2025 y la representante oficial de Chile para el Miss Universo 2025.

Inna es originaria de Santiago, Chile, sin embargo, toda su vida fue criada en Vitacura, una comuna de alto nivel socioeconómico ubicada en Santiago.

Su vínculo con el mundo del modelaje comenzó desde niña (inició en pasarelas a los 8 años) y a los 18 firmó con una agencia profesional, lo que le permitió trabajar como modelo tanto en Chile como en el extranjero.

Además del modelaje, Inna ha desarrollado una notable presencia en redes sociales. Su nombre se popularizó como creadora de contenido: en plataformas como YouTube e Instagram donde comparte su día a día como influencer de moda, estilo de vida y belleza a más de 1 millón de seguidores.

Su coronación como Miss Universo Chile 2025 la convirtió en una figura pública de alto perfil. Durante el certamen, superó a otras candidatas populares y obtuvo un triunfo que, además de otorgarle la corona, le permitió representar a Chile a nivel internacional.

¿Quién es Charlie Frettlohr, el prometido de Inna Moll?

Charlie Frettlohr es un empresario mexicano y creador digital que se ha hecho conocido por su estilo de vida ligado al mundo náutico y los viajes.

Según los reportes, Frettlohr está dedicado al negocio de alquiler y venta de yates de lujo con operaciones en destinos como Miami, Cancún y Cabo San Lucas.

Además, en su cuenta de Instagramha hecho testigos a sus más de 20 mil seguidores de sus experiencias relacionadas con el mar, los viajes y su estilo de vida.

Él e Inna Moll mantienen una relación desde hace más de tres años. A lo largo de ese tiempo, ha acompañado a Inna en su camino hacia su coronación como Miss Universo Chile 2025, apoyándola en cada etapa y festejando públicamente sus logros.