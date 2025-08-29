Muere Lourdes Ambriz, soprano emblemática que marcó la ópera mexicana, a los 64 años

Muere Lourdes Ambriz, soprano emblemática que marcó la ópera mexicana

Nacida el 20 de julio de 1961, Lourdes Ambriz comenzó su trayectoria en 1980, cuando participó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en una versión de concierto de Don Carlo, de Giuseppe Verdi. A partir de ese momento, cautivó escenarios en Europa y Estados Unidos, consolidándose como una figura clave de la lírica mexicana.

Debutó en 1982 con la Compañía Nacional de Ópera del INBA, interpretando el papel de Olympia en Los cuentos de Hoffmann.

Su talento la llevó a presentarse con prácticamente todas las orquestas del país, así como en escenarios internacionales con la Orquesta de Cámara de Saint Paul, las Sinfónicas de Dallas y San Francisco, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes del Canadá, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y la Academia Alemana de Cámara.

Lourdes Ambriz. (Cuartoscuro)

En 1990 realizó una gira por España con el grupo Solistas de México, dirigido por Eduardo Mata, y ese mismo año prestó su voz para doblar las canciones de Bella en la versión en español de La Bella y la Bestia.

Al año siguiente, debutó en Europa como Marina en la Ópera de Málaga, y en 1992 emprendió una gira por doce países europeos, además de presentaciones en Sudamérica (1993 y 1996) y en Estados Unidos en 1995, junto al ensamble Ars Nova