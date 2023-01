Las lecciones que aprendimos de los truenes más sonados de 2022

¿Qué aprendimos de las separaciones de parejas de famosos ocurridas en 2022?

Si algo queda claro cuando una relación de pareja llega a su fin es que, por más de que el asunto debiera tratarse de un tema de dos personas, por ley general sabemos que siempre habrá más involucrados. Ya sea un tercero o una tercera en discordia, las familias de cada uno y, sobre todo, los hijos. Pero entran en juego los objetivos profesionales, los bienes materiales acumulados y, muy importante, el amor propio y la salud mental.

Sin afán de juzgar a nadie y bajo el entendido de que analizamos estos casos con tanto sentido común como es posible, estas son las lecciones que aprendimos tras conocer que las relaciones de estos famosos llegaron a su fin.

Shakira y Piqué: No hay más ciego que el que no quiere ver

“No fue culpa tuya, ni fue culpa mía. Fue culpa de la monotonía…”, escribió Shakira una vez que su separación de Gerard Piqué estaba ya en boca de todos y él ya se encontraba –de forma pública– en una nueva relación de pareja con Clara Chía . Sin embargo, y ante los constantes rumores que persiguieron al ex futbolista sobre supuestas infidelidades con distintas mujeres a las que, por lo visto, Shakira se hizo la “bruta, ciega, sordomuda”, habría que pensar que la diferencia de edades pesó entre la colombiana y el español. Pero no nos referimos a los años que ella le lleva a él, sino al desarrollo emocional tan disparejo entre ambos y que, en más de una ocasión quedó en evidencia pero jamás hizo que la barranquillera reaccionara, hasta que la situación se volvió insostenible. Si la vida te dice “Amiga, date cuenta”; más vale hacerle caso.

Gisele Bündchen y Tom Brady: Cuentas claras, amistades largas

Luego de que varias voces señalaron que Gisele se alejó de Tom ante la negativa de éste de dejar de una vez por todas el futbol americano y que más tarde se confirmó que el divorcio de la supermodelo y el jugador de la NFL se resolvió en un mismo día, sabemos que, más allá del amor que unió a esta pareja durante más de 13 años de matrimonio, hubo claridad por parte de ambos con respecto a una posible separación que los hizo firmar un acuerdo prenupcial calificado como “estricto”, que les permitió –al menos en lo financiero– disolver su unión en cuestión de horas. Tras su separación, vimos que la modelo brasileña tenía ya resueltos temas prácticos como una nueva propiedad para realizar sus actividades cerca de la mansión (aún inconclusa) en la que vivió con su hoy ex esposo en Miami y que vivirán en la misma zona para evitar que se trastoque su cotidianidad tanto como sea posible. Sobre su cartera de bienes inmuebles todo quedó arreglado conforme al contrato que firmaron y a partir de ahora siguen cada uno por su lado… y sí, Tom Brady sigue jugando en la NFL.

​​Aislinn Derbez y Jonathan Kubben y Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne: Que lo nuestro quede nuestro

El título de la canción de Carlos Rivera funciona a la perfección (aunque con un sentido de despedida) para la separación que vivieron estas dos parejas. Y es que tanto Aislinn y Jonathan, como Sandra y Leonardo, fueron muy discretos con respecto al manejo que dieron al final de sus respectivas relaciones. Cada uno lo abordó, de forma pública, en el momento en el que lo consideró adecuado y con el fin de evitar especulaciones, y mientras Aislinn Derbez ha compartido un interesante proceso de sanación y crecimiento espiritual y emocional, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han procurado en todo momento el bienestar y tranquilidad de su hijo Andrés, más allá de cómo le ha afectado a cada uno de ellos la separación. Muy bien por todos ellos.

Kim Kardashian y Pete Davidson… y Emily Ratajkowski: Un clavo NO SACA a otro clavo

Kim y Pete se conocieron cuando la fundadora de SKIMS fue host del programa Saturday Night Live y compartió escena con el comediante. Ella ya estaba en proceso de divorcio de Kanye West cuando comenzaron a salir y aparecieron oficialmente como pareja en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril y más tarde cerraron la alfombra roja de la Met Gala en mayo. En agosto terminaron y quedaron “como amigos”. Unas semanas después, Pete se dejó ver con la modelo Emily Ratajkowski , de quien recientemente se confirmó que ya estaba separado. Ella venía de un muy publicitado divorcio. ¿La moraleja de estas historias? Hay que esperar a resolver y cerrar los capítulos anteriores antes de empezar uno nuevo.

Harry Styles y Olivia Wilde: Lo que mal empieza mal acaba

El inicio del romance de Olivia Wilde y Harry Styles no sólo ocasionó que la película Don’t worry darling, en la que trabajaron juntos, quedara al centro de una tormenta mediática, sino que los detalles de la separación de la actriz y directora de su ex pareja, Jason Sudeikis (a quien habría abandonado para comenzar una relación con el cantante), fue una de las sombras que se extendió sobre su fugaz noviazgo con el ex One Direction y acabó por afectar también a la cinta. Al conocerse que existió la posibilidad de que Olivia hubiera despedido a Shia LaBeouf de la película para darle el papel a Harry y comenzaran a surgir muchos más rumores en torno a ésta, que los persiguieron durante la gira de promoción, hacía difícil distinguir qué era ficción y qué era real en esta historia que llegó a su fin… ¿por su propio peso? Tal vez.

Belinda y Christian Nodal: No comas ansias

Y si de truenes mediáticos se trata, en México no hubo uno más publicitado que el de Belinda y Nodal, quienes se habían jurado amor y estaban comprometidos en matrimonio –tal y como nos contaron al aparecer en nuestra portada– y en febrero pasado confirmaron, con todo y que el cantante de regional mexicano se había hecho varios tatuajes dedicados a Beli, que habían terminado. Después vendrían los dimes y diretes y en redes sociales, donde hasta la mamá de Belinda y la abuela de Nodal estuvieron involucradas, y más tardó el intérprete de Botella tras botella en cubrir los tatuajes dedicados a su ex que en estrenar romance con la argentina Cazzu, mientras que Belinda y el heredero de El Palacio de Hierro parecen ser algo más que amigos, aunque se empeñen en negarlo. Ahora, suponemos, ambos y cada uno por su lado se tomarán su tiempo antes de dar los siguientes pasos.