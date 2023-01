Salma Hayek impacta al recibir el Año Nuevo sin una gota de maquillaje

Salma Hayek impacta con su belleza libre de maquillaje

“Buenos días, 2023. Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño, me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír”, se lee en el mensaje que Salma Hayek escribió junto a su primera fotografía del año.

“Siempre aprendo mucho de ustedes y espero (que) esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil gracias a todos mis seguidores de habla hispana”, concluyó la actriz que aparece sin una gota de maquillaje, el pelo suelto y viste una pijama mientras se encuentra sentada en un sofá y, a través de la ventana que se encuentra a sus espaldas, se ve una montaña y un ambiente boscoso.

Salma Hayek recibió el Año Nuevo al natural (Instagram/Salma Hayek)

La imagen que compartió Salma este 1 de enero de 2023 en su cuenta de Instagram hace eco de otras imágenes que aparecieron en su perfil los últimos días de diciembre pasado en las que se le ve compartir momentos con su hija Valentina Paloma y nos recuerda que es una madrastras súper cool, ya que nos ha acostumbrado a verla convivir con los hijos que su esposo, François-Henri Pinault, tuvo en sus relaciones anteriores.

De esta forma, en una de las fotos puede verse a Augustin, el hijo que el magnate francés tuvo con la supermodelo Linda Evangelista, y en un divertido video aparece la actriz mexicana cantando Feliz cumpleaños en francés a François Jr., quien acaba de cumplir 25 años.

Pero siendo Salma Hayek la estrella que es, también se dejó ver recientemente transformada en la fashionista internacional al lucir un vestido de encaje negro de Giambattista Valli para una gala que ofrecieron en su honor para celebrar que la mexicana apareciera en la portada de la revista DuJour en su edición de invierno.