Video: Piqué regaña a Shakira por mostrarse cariñosa con sus fans

¿Por qué Gerard Piqué era grosero con Shakira?

En este tiempo, los fans de la cantante colombiana se han encargado de evidenciar que el deportista no era tan amable con ella. Se han dado a la tarea de buscar en videos de antaño para mostrar cómo era el trato que tenía hacia la mamá de sus hijos.

Shakira y Gerard Piqué. (Instagram/Shakira.)

Recién salió a la luz un clip en el que se ve a Gerard Piqué regañando a la intérprete de Monotonía cuando ella tenía una muestra de cordialidad hacia sus fans al hacer un corazón con sus manos dirigido a ellos.

Esta situación ha derivado en una ola de críticas hacia el español pues la mayoría asegura que el ex jugador del FC Barcelona no la quería ver feliz y lo tachan de narcisista al no permitir que ella sobresalga cuando el foco está en él.

Este momento ocurrió en 2019 durante el día 7 de la final entre España y Canadá de la Copa David en Madrid, España.