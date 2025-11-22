Meghan Markle busca demostrar su autenticidad, una vez más, al protagonizar portada en revista estadounidense

“Durante años, la duquesa de Sussex ha sido objeto de relatos ajenos. Ahora está forjando su propio futuro, a su manera”, dice la revista estadounidense Harper’s Bazaar al presentar la portada que protagoniza Meghan Markle, quien —de nueva cuenta— busca demostrar su cuestionada autenticidad en una entrevista ya generó reacciones adversas.
Meghan Markle termina 2025, una vez más, bajo el escrutinio de sus detractores, quienes después de que se consumara el llamado “Megxit” y tanto ella como el príncipe Harry establecieran su familia en California, ahora han hallado tierra fértil para aumentar su desprecio por la duquesa de Sussex en sus nuevos proyectos profesionales.
Y no se trata de reprobar el hecho de que haya buscado reencaminar su carrera, ahora como empresaria y aspirante a gurú de estilo de vida, sino de que las críticas que genera porque en esa reinvención notan artificialidad y una búsqueda de la perfección (o de una representación de dicha perfección) que resulta chocante y falsa.
Meghan Markle protagoniza portada y causa nueva polémica
Este mes, Meghan Markle, la actriz, productora y empresaria, quien también es esposa del príncipe Harry, aparece en la portada de Harper’s Bazaar, donde ofreció una entrevista que sirve como termómetro de su momento personal y profesional.
Con looks sobrios y maquillaje natural, la duquesa de Sussex quiere mostrarse y ser vista desde esa ansiada autenticidad que, simplemente, no consigue conquistar.
En la entrevista, la creadora de la marca As Ever admite que —como cualquier ser humano— comete errores, cuestiona la perfección como una carga innecesaria y habla con franqueza del juicio externo al que se ha visto expuesta desde hace años.
Sin embargo, como sucede en estos casos, la forma resultó más impactante que el fondo y con frases como: “No hay tal cosa como lo perfecto. Yo también tengo derecho a equivocarme”, “Perder la autenticidad es decidir con base en el juicio ajeno” o “Mis límites se hicieron más fuertes una vez que entré en el ojo público”, ha obtenido el resultado opuesto —al menos entre ciertos usuarios de redes sociales— y sumado puntos a su lado petulante.
Meghan habla como nunca del príncipe Harry
En la entrevista con Harper’s Bazaar, en cuya portada aparece este mes, Meghan Markle habla también de su esposo, el príncipe Harry, quien junto a su mamá, Doria Ragland, integra lo que la publicación llama su “círculo de confianza” que, como resulta evidente, es sumamente cerrado.
“(Harry) me ama con tanta intensidad y plenitud, y además tiene una perspectiva diferente porque ve información que yo no veo”, aseguró Meghan en la conversación. “Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará”.
En la charla, la duquesa de Sussex reveló detalles de la personalidad de Harry que la atrajeron desde el primer momento y han ayudado a conformar su matrimonio.
Dice que se trata de “alguien con una curiosidad y una alegría casi infantil. Eso me atrajo muchísimo y él despertó eso en mí. Se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos”, señaló.
El año de Meghan Markle
El año 2025 ha sido sumamente intenso para Meghan Markle en el terreno profesional. Su marca As Ever enfrentó tropiezos que ella misma reconoce como parte del proceso. Su serie de Netflix, Con Amor, Meghan, recibió críticas mixtas, ya que mientras algunos la calificaron de aspiracional y cálida; otros, dijeron que era excesivamente pulida.
En 2025, Meghan atrajo los reflectores del mundo de la moda con su visita a la Paris Fashion Week para apoyar a Pierpaolo Piccioli en su debut al frente de Balenciaga; un hecho que no estuvo exento de polémicas porque ahora se sabe que la duquesa de autoinvitó al desfile.
Este año también marcó su regreso a las redes sociales. Reabrió Instagram con un inicio calculadamente simple —un video escribiendo “2025” en la arena— y más tarde compartió imágenes de distintos momentos de su vida en familia (aunque siempre protegiendo las caras de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet), los avances de su programa en Netflix y otras actividades, incluido el detrás de cámaras de su portada en Harper’s Bazaar.
El 2026 empezará con la misma pregunta: ¿Quién es realmente Meghan Markle? Para conocer la respuesta, sin embargo, habrá que esperar qué nuevos proyectos emprende la esposa del príncipe Harry con la intencinón de seguir definiéndose a sí misma, en sus propios términos, pero sabiendo de antemano contará -en gran medida- con la desaprobación y el descrédito de la gente.