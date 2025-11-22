Meghan Markle busca demostrar su autenticidad, una vez más, al protagonizar portada en revista estadounidense

Meghan Markle protagoniza portada y causa nueva polémica

Este mes, Meghan Markle, la actriz, productora y empresaria, quien también es esposa del príncipe Harry, aparece en la portada de Harper’s Bazaar, donde ofreció una entrevista que sirve como termómetro de su momento personal y profesional.

Con looks sobrios y maquillaje natural, la duquesa de Sussex quiere mostrarse y ser vista desde esa ansiada autenticidad que, simplemente, no consigue conquistar.

Así fue el año de Meghan Markle (Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

En la entrevista, la creadora de la marca As Ever admite que —como cualquier ser humano— comete errores, cuestiona la perfección como una carga innecesaria y habla con franqueza del juicio externo al que se ha visto expuesta desde hace años.

Sin embargo, como sucede en estos casos, la forma resultó más impactante que el fondo y con frases como: “No hay tal cosa como lo perfecto. Yo también tengo derecho a equivocarme”, “Perder la autenticidad es decidir con base en el juicio ajeno” o “Mis límites se hicieron más fuertes una vez que entré en el ojo público”, ha obtenido el resultado opuesto —al menos entre ciertos usuarios de redes sociales— y sumado puntos a su lado petulante.