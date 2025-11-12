¿Los cancelaron? Las Kardashian borran TODAS las fotos con Meghan y Harry tras la fiesta de Kris Jenner

La celebración por los 70 años deKris Jennerse perfilaba como uno de los eventos más cool del año: una fiesta temática de James Bond en la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, con invitados como Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, Meghan Markle y el príncipe Harry.
Sin embargo, aunque Kris y Kim Kardashian compartieron fotos del evento en Instagram, las imágenes , incluidas las de Meghan y Harry fueron borradas poco después.
La espectacular fiesta por los 70 años de Kris Jenner dio mucho de qué hablar, no solo por su temática inspirada en James Bond ni por la lista de invitados de lujo; entre ellos Oprah Winfrey, Beyoncé, Paris Hilton, Snoop Dog, Meghan Markle y el príncipe Harry, sino por lo que ocurrió después.
Tanto Kris como Kim Kardashian compartieron en redes sociales fotos del evento, incluyendo algunas junto a Meghan y Harry, pero horas más tarde las publicaciones fueron eliminadas sin explicación alguna, generando una ola de especulaciones.
Las razones detrás de la eliminación aún no han sido oficialmente aclaradas, lo que ha avivado teorías en los medios. Algunas fuentes señalan que Meghan y Harry habrían solicitado que las fotos fueran retiradas, argumentando que no habían autorizado su difusión o que buscaban evitar malinterpretaciones, ya que la celebración coincidía con el Día del Recuerdo en Reino Unido, fecha en la que Harry portaba una insignia conmemorativa.
La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, celebró su cumpleaños número 70 con una de las fiestas más comentadas del año. El exclusivo evento tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Beverly Hills, California, y reunió a algunas de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento, la moda y los negocios.
Inspirada en la saga de James Bond, la celebración reflejó el gusto característico de Kris por la elegancia y el espectáculo. Los invitados, todos vestidos al estilo del icónico agente 007, disfrutaron de una noche de música en vivo.
Entre los asistentes destacaron Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner, quienes compartieron fotos y videos del evento en redes sociales. También asistieron personalidades como Mariah Carey, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Kathy Hilton, Demi Moore, Hailey Bieber, Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez, anfitriones de la velada.
Durante la noche, Kim Kardashian rindió un emotivo homenaje a su mamá, agradeciéndole por ser “la fuerza, el corazón y el alma de la familia Kardashian-Jenner”. Kris, vestida con un elegante traje negro, lloró al escuchar el discurso de sus hijas y agradeció a todos por acompañarla en una etapa tan especial de su vida.
