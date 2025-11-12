¿Los cancelaron? Las Kardashian borran TODAS las fotos con Meghan y Harry tras la fiesta de Kris Jenner

Kim Kardashian y Kris Jenner eliminan foto de Meghan Markle y el príncipe Harry

La espectacular fiesta por los 70 años de Kris Jenner dio mucho de qué hablar, no solo por su temática inspirada en James Bond ni por la lista de invitados de lujo; entre ellos Oprah Winfrey, Beyoncé, Paris Hilton, Snoop Dog, Meghan Markle y el príncipe Harry, sino por lo que ocurrió después.

Tanto Kris como Kim Kardashian compartieron en redes sociales fotos del evento, incluyendo algunas junto a Meghan y Harry, pero horas más tarde las publicaciones fueron eliminadas sin explicación alguna, generando una ola de especulaciones.

Kim Kardashian y Meghan Markle en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner. (Instagram)

Las razones detrás de la eliminación aún no han sido oficialmente aclaradas, lo que ha avivado teorías en los medios. Algunas fuentes señalan que Meghan y Harry habrían solicitado que las fotos fueran retiradas, argumentando que no habían autorizado su difusión o que buscaban evitar malinterpretaciones, ya que la celebración coincidía con el Día del Recuerdo en Reino Unido, fecha en la que Harry portaba una insignia conmemorativa.