“De mal gusto”: la reacción del Palacio a la presencia de Meghan y Harry en la fiesta de Kris Jenner

En cambio, su presencia en la espectacular fiesta por el 70 cumpleaños de Kris Jenner, organizada en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, ha generado una nueva fricción entre los Sussex y lo que queda de lazo con lka familia real.
La reacción del Palacio a la presencia de Harry y Meghan en la fiesta de Kris Jenner
En la fiesta, al estilo hollywoodense, se vieron a estrellas con looks de gala temáticos inspirados en James Bond invitados estelares como Beyoncé, Adele, Oprah Winfrey y el propio Bill Gates, entre otros.
Harry y Meghan llegaron de mano: él con esmoquin negro y corbata de moño, además de un distintivo de amapola en la solapa, en alusión al Día del Recuerdo, por su parte Meghan fue con con un conjunto negro de falda con gran abertura a un lado.
Pero la opulencia y el brillo del momento contrasta con la reacción interna en Windsor. Una fuente cerfcana al palacio, aseguró a Page Six que la aparición del matrimonio resultaba de "tan de mal gusto”, y que evidencia que Harry “está tan alejado del resto de la familia”.
Además, esta aparición contrasta con la imagen que el hermano mayor de Harry, el príncipe William quiere proyectar. Mientras Meghan y Harry se codean con la élite de Hollywood en una ostentosa fiesta, William proyecta una imagen más sobria y discreta enfocada a servir a la familia real.
“Esto demuestra claramente que Harry está muy alejado del resto de la familia. Puede que sean estrellas en Estados Unidos, pero su pura ostentación choca frontalmente con lo que el príncipe William está intentando hacer con su vida y con la monarquía”, dijo la fuente.
Productores y aliados comienzan a darles la espalda a Meghan y Harry
Fuentes cercanas a Harry y Meghan Markle aseguran que el “brillo hollywoodense” que en su momento los puso en el centro de la industria del entretenimiento ha empezado a apagarse. Productores y antiguos aliados los consideran ya “no bienvenidos en Los Ángeles”, pues se habría agotado la buena voluntad y la paciencia ante su comportamiento y el perfil que han adoptado.
Entre los puntos señalados se encuentra el hecho de que el contrato inicial que ambos firmaron con Netflix se habría reducido desde 100 millones de dólares a un acuerdo “first look” más limitado, lo que evidenciaría el enfriamiento del interés en sus proyectos.
Por otra parte, miembros que han sido parte de su equipo, describe a Meghan Markle como una persona difícil de tratar, controladora e incluso, grosera, lo que ha causado que la industria los vea con recelo.