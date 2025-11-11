“De mal gusto”: la reacción del Palacio a la presencia de Meghan y Harry en la fiesta de Kris Jenner

La reacción del Palacio a la presencia de Harry y Meghan en la fiesta de Kris Jenner

En la fiesta, al estilo hollywoodense, se vieron a estrellas con looks de gala temáticos inspirados en James Bond invitados estelares como Beyoncé, Adele, Oprah Winfrey y el propio Bill­ Gates, entre otros.

Harry y Meghan llegaron de mano: él con esmoquin negro y corbata de moño, además de un distintivo de amapola en la solapa, en alusión al Día del Recuerdo, por su parte Meghan fue con con un conjunto negro de falda con gran abertura a un lado.

Pero la opulencia y el brillo del momento contrasta con la reacción interna en Windsor. Una fuente cerfcana al palacio, aseguró a Page Six que la aparición del matrimonio resultaba de "tan de mal gusto”, y que evidencia que Harry “está tan alejado del resto de la familia”.

Meghan y Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner. (Instagram)

Además, esta aparición contrasta con la imagen que el hermano mayor de Harry, el príncipe William quiere proyectar.

Mientras Meghan y Harry se codean con la élite de Hollywood en una ostentosa fiesta, William proyecta una imagen más sobria y discreta enfocada a servir a la familia real.

“Esto demuestra claramente que Harry está muy alejado del resto de la familia. Puede que sean estrellas en Estados Unidos, pero su pura ostentación choca frontalmente con lo que el príncipe William está intentando hacer con su vida y con la monarquía”, dijo la fuente.