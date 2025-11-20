Publicidad

Nuevo libro sobre la princesa Diana revive el escándalo y revela nuevos detalles de su polémica entrevista con la BBC

El nuevo libro detalla nuevas evidencias sobre las tácticas que habría usado la BBC para asegurar la entrevista con la princewsa Diana en la que admitió haber cometido adulterio.
jue 20 noviembre 2025 02:03 PM
Lady Di (Getty Images)

BBC volvió a ser objeto de críticas este jueves debido a la publicación de un nuevo libro sobre su explosiva entrevista con la fallecida princesa Diana , 30 años después de su emisión.

Un récord de 22,8 millones de personas vio la entrevista el 20 de noviembre de 1995, en la que Diana admitió públicamente haber cometido adulterio y afirmó que en su matrimonio había "tres personas": ella, Carlos y su amante; Camilla Parker Bowles.

En su momento el programa fue considerado un gran triunfo periodístico para el reportero Martin Bashir y para BBC, pero posteriormente se vino abajo cuando salió a la luz que el periodista había falsificado documentos para conseguir la entrevista.

"Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" se publicó este jueves en Reino Unido.

Martin Bashir entrevistó en 1995 a la Princesa Diana en el Palacio de Kensington para el programa de televisión 'Panorama' de la BBC. (Getty Images)

Penguin Books indicó que el libro, escrito por el experiodista de BBC Andy Webb, revela "la verdadera magnitud del engaño que sufrió la princesa, así como el encubrimiento que siguió".

Para obtener la entrevista Bashir mostró al hermano de Diana, Charles Spencer, extractos bancarios falsificados.

Estos tenían el objetivo de hacer creer que personas cercanas a Diana la estaban espiando. Bashir incluso "aseguró a Diana que su vida estaba en peligro", explicó Webb en el programa Good Morning Britain, del canal comercial competidor de BBC, ITV.

BBC pagó indemnización por la entrevista de la princesa Diana

Aunque el alcance del engaño quedó claro años después, Webb afirmó que BBC se dio cuenta de que Bashir había cometido "tres cosas graves" cuatro meses después de la emisión.

Descubrieron que había falsificado los documentos, se los había mostrado a Spencer y luego había mentido al respecto.

La publicación del libro llega después de una polémica por la edición engañosa de un documental sobre Donald Trump.

La princesa Diana en entrevista con Martin Bashir. (Getty Images)

BBC pagó indemnizaciones al exsecretario privado de Diana, Patrick Jephson, por la entrevista de 1995, así como a un diseñador gráfico que denunció los métodos ilícitos utilizados.

Bashir posteriormente se disculpó por su conducta, aunque mantuvo que esta "no tuvo absolutamente ninguna influencia en la decisión personal de la princesa de participar en la entrevista".

Un informe independiente encargado por BBC y publicado en 2021 dejó al descubierto los métodos engañosos utilizados por Bashir.

Un portavoz de BBC afirmó que la cadena aceptó "íntegramente" las conclusiones de ese informe y presentó "disculpas públicas".

