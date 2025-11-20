Nuevo libro sobre la princesa Diana revive el escándalo y revela nuevos detalles de su polémica entrevista con la BBC

Un récord de 22,8 millones de personas vio la entrevista el 20 de noviembre de 1995, en la que Diana admitió públicamente haber cometido adulterio y afirmó que en su matrimonio había "tres personas": ella, Carlos y su amante; Camilla Parker Bowles.

En su momento el programa fue considerado un gran triunfo periodístico para el reportero Martin Bashir y para BBC, pero posteriormente se vino abajo cuando salió a la luz que el periodista había falsificado documentos para conseguir la entrevista.

"Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" se publicó este jueves en Reino Unido.

Martin Bashir entrevistó en 1995 a la Princesa Diana en el Palacio de Kensington para el programa de televisión 'Panorama' de la BBC. (Getty Images)

Penguin Books indicó que el libro, escrito por el experiodista de BBC Andy Webb, revela "la verdadera magnitud del engaño que sufrió la princesa, así como el encubrimiento que siguió".

Para obtener la entrevista Bashir mostró al hermano de Diana, Charles Spencer, extractos bancarios falsificados.

Estos tenían el objetivo de hacer creer que personas cercanas a Diana la estaban espiando. Bashir incluso "aseguró a Diana que su vida estaba en peligro", explicó Webb en el programa Good Morning Britain, del canal comercial competidor de BBC, ITV.

