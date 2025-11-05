Harry y Meghan ya no son bienvenidos en Hollywood: productores y aliados se alejan de ellos

Harry y Meghan ya no son bienvenidos en Hollywood:

Según una fuente, “no solo ya no hay apetito por ellos en Los Ángeles, sino que también han agotado toda la buena voluntad que tenían”. Otra fuente agregó con dureza: “La gente está harta de ellos; el acto se ha vuelto rancio”.

Para Meghan y Harry, los problemas de imagen no tardaron en surgir. Aunque el matrimonio firmó acuerdos millonarios con Netflix y Spotify tras mudarse a Estados Unidos, las fuentes citadas señalan que el entusiasmo de los estudios se ha enfriado.

Netflix habría reducido su compromiso original de 100 millones de dólares a un convenio de tipo first look, un formato más limitado que les permite presentar proyectos sin garantía de producción.

Meghan y Harry en el partido de los Dodgers. (Getty Images)

Durante una reunión con ejecutivos del gigante del streaming, Harry habría llegado tarde y pedido una taza de chocolate caliente, un gesto que algunos interpretaron como falta de profesionalismo, recordando un episodio similar ocurrido en Spotify.

En el ámbito creativo, Meghan tampoco escapa a las críticas: varias personas que han trabajado con ella la describen como “controladora” y “despectiva” con su equipo, convencida de que sabe más que todos, lo que habría complicado algunas colaboraciones.

“Menosprecia a la gente, no acepta consejos. Ambos toman malas decisiones, cambian de opinión con frecuencia. Harry es una persona encantadora, nada pretenciosa, pero es muy permisivo. Y ella es simplemente terrible”, agregó la fuente.