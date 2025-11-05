Lo que en un momento fue una alianza audaz, ahora podría estar enfrentando un retroceso sin vuelta atrás. Fuentes citadas por Page Six señalan que el prestigio y la buena voluntad hacia el matrimonio formado por el príncipe Harry y Meghan se estarían agotando.
Harry y Meghan ya no son bienvenidos en Hollywood: productores y aliados se alejan de ellos
Según una fuente, “no solo ya no hay apetito por ellos en Los Ángeles, sino que también han agotado toda la buena voluntad que tenían”. Otra fuente agregó con dureza: “La gente está harta de ellos; el acto se ha vuelto rancio”.
Para Meghan y Harry, los problemas de imagen no tardaron en surgir. Aunque el matrimonio firmó acuerdos millonarios con Netflix y Spotify tras mudarse a Estados Unidos, las fuentes citadas señalan que el entusiasmo de los estudios se ha enfriado.
Netflix habría reducido su compromiso original de 100 millones de dólares a un convenio de tipo first look, un formato más limitado que les permite presentar proyectos sin garantía de producción.
Durante una reunión con ejecutivos del gigante del streaming, Harry habría llegado tarde y pedido una taza de chocolate caliente, un gesto que algunos interpretaron como falta de profesionalismo, recordando un episodio similar ocurrido en Spotify.
En el ámbito creativo, Meghan tampoco escapa a las críticas: varias personas que han trabajado con ella la describen como “controladora” y “despectiva” con su equipo, convencida de que sabe más que todos, lo que habría complicado algunas colaboraciones.
“Menosprecia a la gente, no acepta consejos. Ambos toman malas decisiones, cambian de opinión con frecuencia. Harry es una persona encantadora, nada pretenciosa, pero es muy permisivo. Y ella es simplemente terrible”, agregó la fuente.
¿Qué sigue para los Meghan y el príncipe Harry?
A pesar de las críticas y los tropiezos recientes, el panorama no es completamente malo para el príncipe Harry y Meghan Markle. Fuentes cercanas aseguran que el matrimonio aún cuenta con aliados estratégicos dentro de la industria, entre ellos el CEO de Netflix, Ted Sarandos, quien continúa mostrando apoyo a la pareja y mantiene con ellos una relación cordial y reuniones informales.
Aunque el contrato original con la plataforma se reformuló, la pareja sigue vinculada al gigante del streaming bajo un acuerdo. Este modelo, similar al que mantienen Barack y Michelle Obama con su productora Higher Ground, ofrece a los Sussex la posibilidad de diversificar sus proyectos y negociar con otros estudios en caso de que Netflix no los apruebe.
De acuerdo con fuentes del entorno de la duquesa, Meghan estaría aprovechando esta nueva etapa para replantear la estrategia de Archewell Productions y enfocarse en contenidos “más inspiradores y menos polémicos”.
Se habla de posibles proyectos centrados en historias de empoderamiento femenino y liderazgo social, temáticas que ella considera parte de su identidad pública. Harry, por su parte, estaría desarrollando una propuesta documental centrada en salud mental y veteranos, siguiendo la línea de sus anteriores trabajos.