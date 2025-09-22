Sarah Ferguson, destituida de organizaciones benéficas tras disculparse con Jeffrey Epstein

El correo, que habría sido enviado desde la cuenta personal de Sarah Ferguson en abril de 2011, surge como respuesta a una entrevista que se hizo en marzo de ese mismo año, emitida por el Evening Standard, donde ella se había manifestado públicamente contra la pedofilia y admitido que fue un error de juicio aceptar dinero de Epstein.

En su mensaje, Ferguson se disculpa por haber vinculado a Epstein con la pedofilia, refiriéndose a él como “su amigo supremo” y expresando arrepentimiento por cualquier impresión creada.

Apenas se filtró el correo en el que Sarah Ferguson se disculpaba con Jeffrey Epstein, varias organizaciones benéficas reaccionaron de inmediato.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés (Getty Images)

La primera fue Julia’s House, un hospicio infantil, que le comunicó que ya no era apropiado que siguiera como su patrona. Ese mismo día, otras cinco fundaciones también cortaron lazos con ella: Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, la fundación Natasha, Prevent Breast Cancer y Children’s Literacy.

La noticia ha despertado gran controversia ya que el correo contradice en parte la versión oficial brindada por Ferguson y por su exesposo, el príncipe Andrés, sobre el momento en que supuestamente se rompieron los vínculos con Epstein.