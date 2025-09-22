Sarah Ferguson, duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés, fue apartada de varias organizaciones benéficas luego de que saliera a la luz un correo electrónico en el que se disculpaba con Jeffrey Epstein tras una entrevista en la que lo había repudiado.
Sarah Ferguson, destituida de organizaciones benéficas tras disculparse con Jeffrey Epstein
El correo, que habría sido enviado desde la cuenta personal de Sarah Ferguson en abril de 2011, surge como respuesta a una entrevista que se hizo en marzo de ese mismo año, emitida por el Evening Standard, donde ella se había manifestado públicamente contra la pedofilia y admitido que fue un error de juicio aceptar dinero de Epstein.
En su mensaje, Ferguson se disculpa por haber vinculado a Epstein con la pedofilia, refiriéndose a él como “su amigo supremo” y expresando arrepentimiento por cualquier impresión creada.
Apenas se filtró el correo en el que Sarah Ferguson se disculpaba con Jeffrey Epstein, varias organizaciones benéficas reaccionaron de inmediato.
La primera fue Julia’s House, un hospicio infantil, que le comunicó que ya no era apropiado que siguiera como su patrona. Ese mismo día, otras cinco fundaciones también cortaron lazos con ella: Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, la fundación Natasha, Prevent Breast Cancer y Children’s Literacy.
La noticia ha despertado gran controversia ya que el correo contradice en parte la versión oficial brindada por Ferguson y por su exesposo, el príncipe Andrés, sobre el momento en que supuestamente se rompieron los vínculos con Epstein.
¿Qué decía el mail en el que Sarah Ferguson se disculpaba con Jeffrey Epstein?
En el correo supuestamente enviado desde la cuenta personal de Sarah Ferguson en abril de 2011, la duquesa de York se disculpaba con Jeffrey Epstein por haberlo vinculado con la pedofilia en una entrevista un mes antes, en la que expresaba su arrepentimiento por haber aceptado dinero del millonario estadounidense y prometía distanciarse de él.
Ferguson se refería a una entrevista publicada en marzo de ese mismo año por el diario Evening Standard, donde, al ser preguntada por las 15.000 libras que aceptó de Epstein, declaró: “Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más”.
“Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”, escribió la duquesa a Epstein, según publicó Daily Mail.
“Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P [pedófilo] sobre ti pero entiendo que se divulgó que lo dije”, continuó el correo.