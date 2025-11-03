Tras la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos reales y al mismo tiempo recibir el mandato de desalojar la mansión Royal Lodge, su exesposa, Sarah Ferguson, ha iniciado un proceso de cambios en su vida privada. Según fuentes cercanas, Ferguson abandonará la vivienda que compartía con Andrés (aunque estaban divorciados desde 1996) y tomará las riendas de una vida independiente, sin solicitar al palacio ni reclamaciones patrimoniales para sí misma.
La caída de la realeza: Sarah Ferguson se despide de la vida de lujos tras el escándalo del príncipe Andrés
Sarah Ferguson abandona la vida de lujos tras el escándalo del príncipe Andrés
Tras casi dos décadas de residencia, Royal Lodge, la ahora ex vivienda que el príncipe Andrés ocupaba desde 2003 bajo arrendamiento del Crown Estate, será entregada al palacio. La decisión se produce en el marco de un procedimiento formal iniciado por el rey Carlos III para remover títulos, estilos y honores del príncipe.
Según comunicados oficiales, Andrés pasará a ser conocido como Andrew Mountbatten Windsor y será reubicado en una vivienda privada financiada por el monarca.
Para Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés, la noticia marca un cambio significativo: tras años compartiendo Royal Lodge junto al papá de sus hijas, incluso después del divorcio, ahora deberá buscar un nuevo hogar y redefinir su papel fuera del entorno real.
La situación se ve agravada por el impacto de revelaciones pasadas sobre su relación con el financiero Jeffrey Epstein, que han llevado a que varias organizaciones benéficas terminen su asociación con ella.
Aunque no hay indicio de que Sarah haya planeado un cambio tan radical, la decisión de su ex esposo la ha forzado a replantear su rol público. A sus 66 años, está en una encrucijada donde el reconocimiento de su título “Duquesa de York” ha pasado a un segundo plano.
Según expertos reales, la pérdida de ese título es más simbólica que práctica, pero marca el fin de una era de privilegios asociados al matrimonio con un príncipe.
Por ahora, Ferguson se enfrenta a varios escenarios: encontrar un hogar adecuado, mantener su estatus social y profesional sin depender de los lazos reales, y enfrentar la sombra de los escándalos que llevaron al declive de Andrés.
Sarah Ferguson pierde su trabajo por su vínculo con Jeffrey Epstein
La ex‑duquesa de York, Sarah Ferguson, se encuentra en el ojo del huracán tras quedar fuera de sus colaboraciones televisivas en el programa Loose Women, luego de que saliera a la luz un controvertido correo electrónico dirigido a Jeffrey Epstein en el que ella lo describía como “amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”.
La decisión de la cadena ITV de poner fin a su participación llega en un contexto en el que al menos cinco organizaciones benéficas británicas anunciaron que rompían lazos con Ferguson, alegando que mantener una relación pública con ella podría afectar su reputación y credibilidad dada la gravedad de los hechos vinculados con Epstein.
Ferguson afirmó que el envío del correo se produjo bajo coacción, asegurando que Epstein la había amenazado con demandarla por difamación tras declaraciones públicas.
La combinación del vínculo revelado con Epstein, la pérdida de respaldo de entidades benéficas, y su salida del programa de televisión, señalan una caída en los círculos públicos que hasta hace poco la reconocían como miembro respetado del ámbito aristocrático y caritativo.