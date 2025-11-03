La caída de la realeza: Sarah Ferguson se despide de la vida de lujos tras el escándalo del príncipe Andrés

Sarah Ferguson abandona la vida de lujos tras el escándalo del príncipe Andrés

Tras casi dos décadas de residencia, Royal Lodge, la ahora ex vivienda que el príncipe Andrés ocupaba desde 2003 bajo arrendamiento del Crown Estate, será entregada al palacio. La decisión se produce en el marco de un procedimiento formal iniciado por el rey Carlos III para remover títulos, estilos y honores del príncipe.

Según comunicados oficiales, Andrés pasará a ser conocido como Andrew Mountbatten Windsor y será reubicado en una vivienda privada financiada por el monarca.

Príncipe Andrés. (Getty Images)

Para Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés, la noticia marca un cambio significativo: tras años compartiendo Royal Lodge junto al papá de sus hijas, incluso después del divorcio, ahora deberá buscar un nuevo hogar y redefinir su papel fuera del entorno real.

La situación se ve agravada por el impacto de revelaciones pasadas sobre su relación con el financiero Jeffrey Epstein, que han llevado a que varias organizaciones benéficas terminen su asociación con ella.

Sarah Ferguson (Getty Images)

Aunque no hay indicio de que Sarah haya planeado un cambio tan radical, la decisión de su ex esposo la ha forzado a replantear su rol público. A sus 66 años, está en una encrucijada donde el reconocimiento de su título “Duquesa de York” ha pasado a un segundo plano.

Según expertos reales, la pérdida de ese título es más simbólica que práctica, pero marca el fin de una era de privilegios asociados al matrimonio con un príncipe.

Pese a su divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se llevan muy bien. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Por ahora, Ferguson se enfrenta a varios escenarios: encontrar un hogar adecuado, mantener su estatus social y profesional sin depender de los lazos reales, y enfrentar la sombra de los escándalos que llevaron al declive de Andrés.