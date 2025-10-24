Muerte pública: Windsor retira el escudo del príncipe Andrés tras el escándalo de Epstein

La caída del príncipe Andrés: el hombre que perdió el título de duque de York

Durante años fue considerado el hijo favorito de la reina Isabel II, un militar condecorado, una cara familiar en los eventos oficiales y una figura leal dentro del núcleo de la monarquía británica. Pero el príncipe Andrés, segundo hijo varón de la fallecida soberana y hermano menor del actual rey Carlos III, ha pasado de ser un miembro activo de la familia real a un símbolo de su lado más oscuro: su lenta pero llamativa caída terminó con la pérdida de su título de duque de York, el último vestigio de su antigua posición en la Casa de Windsor.

Todo comenzó en 2019, cuando su estrecha relación con el financiero Jeffrey Epstein (condenado por tráfico sexual de menores) salió nuevamente a la luz. Las acusaciones de abuso sexual formuladas por Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido forzada a mantener relaciones con el príncipe cuando era menor de edad, marcaron un antes y un después. Aunque Andrés siempre negó las acusaciones y llegó a un acuerdo extrajudicial sin admitir culpa, el daño a su reputación fue irreversible.

La entrevista que concedió a la BBC en noviembre de ese mismo año, en la que intentó defenderse, terminó por sellar su destino. Sus respuestas evasivas y su falta de empatía causaron indignación pública. En cuestión de días, el Palacio de Buckingham anunció que el príncipe se retiraba de la vida pública “por el bien de la institución”. Desde entonces, su presencia en actos oficiales ha sido prácticamente inexistente.

Con el paso del tiempo, los castigos dentro de la familia real fueron aumentando. Primero perdió sus apoyos y cargos honorarios en el ejército. Después lo dejaron fuera de los actos oficiales y casi no volvió a aparecer en reuniones familiares. Pero el golpe más fuerte llegó cuando el rey Carlos III decidió quitarle su título de duque de York, un honor que tenía desde 1986, cuando se casó con Sarah Ferguson.

Fuentes del Palacio aseguran que la decisión se tomó tras un proceso largo y discreto, con el objetivo de “proteger la integridad de la institución”. En el Reino Unido, el título de duque de York tiene un peso histórico especial: ha sido usado tradicionalmente por los segundos hijos de los monarcas, y su último portador antes de Andrés fue el propio Jorge VI, padre de Isabel II.