Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, enfrenta consecuencias tras filtración de correos con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, ex esposa de Príncipe Andrés y conocida en los medios como la Duquesa de York, vuelve a ocupar titulares en medio de una nueva polémica que afecta no sólo su reputación personal, sino también su papel filantrópico. Según una serie de correos electrónicos filtrados que datan de 2011, Ferguson habría enviado un mensaje al financiero condenado Jeffrey Epstein en el que lo describía como “un amigo fiel, generoso y supremo”.
Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, enfrenta consecuencias tras filtración de correos con Epstein
En el correo, al que medios británicos como The Sun y Mail on Sunday tuvieron acceso, Sarah Ferguson se disculpaba con Jeffrey Epstein por haberlo vinculado públicamente con la pedofilia durante una entrevista concedida en marzo de 2011, en la que admitió que aceptar dinero de Epstein había sido “un gigantesco error de juicio”.
El mensaje dirigido a Epstein (supuestamente enviado un mes después de dicha entrevista) también expresaba que, aunque ella “no dijo la palabra con P (pedofilo)”, entendía que se había divulgado que lo hizo.
Sin embargo, la polémica se hizo más intensa al considerar que Epstein había sido condenado en 2008 por cargos de solicitud de prostitución a menores y salió en libertad en 2009 tras cumplir parte de su sentencia en Florida. En uno de los correos, Jeffrey afirma que Sarah Ferguson celebró su liberación en 2009 junto a sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, señalando que “fue la primera” en hacerlo “con sus dos hijas a cuestas”
Frente a estas acusaciones, fuentes cercanas a Ferguson y a sus hijas han negado que ésta haya visitado a Epstein con sus hijas tras su liberación. Mientras tanto, la polémica ha tenido consecuencias directas: varias organizaciones benéficas británicas han decidido cortar lazos con la duquesa. Entre ellas se encuentran Julia’s House, Teenage Cancer Trust y Natasha Allergy Research Foundation. En sus comunicados, estas entidades señalan que la correspondencia reciente con Epstein hace que “ya no sea apropiado” que continúe como patrocinadora.
"Tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la Duquesa de York con Jeffrey Epstein, Julia's House ha tomado la decisión de que sería inapropiado que continuara como patrocinadora de la organización benéfica", dijo un portavoz de Julia's House, una organización de cuidados paliativos para niños, en una declaración a Fox News Digital.
La revelación de estos correos se produce en un momento en que el propio Príncipe Andrés ya ha sido apartado de parte de sus funciones y títulos tras su implicación con Epstein.
En su defensa, su despacho ha declarado que el correo enviado a Epstein fue una comunicación bajo presión, en la que se actuó para “calmar” una amenaza de demanda por difamación. Sin embargo, la coherencia entre su entrevista pública de 2011 (en la que criticaba su relación con Epstein) y este correo privado, ha generado un debate sobre su credibilidad y los intereses que pudo tener en mantener o buscar apoyo financiero del magnate.
¿Quién es Sarah Ferguson, la ex esposa del príncipe Andrés?
Sarah Ferguson, cuyo nombre completo es Sarah Margaret Ferguson, es una figura pública británica conocida por haber sido la esposa del príncipe Andrés, ex duque de York y segundo hijo de la reina Isabel II del Reino Unido. Nació el 15 de octubre de 1959 y ganó notoriedad internacional en 1986 al casarse con Andrés, con quien tuvo dos hijas: las princesas Beatriz y Eugenia. Durante su matrimonio fue conocida como la duquesa de York, título que conserva de manera honorífica pese a su divorcio en 1996.
A lo largo de los años, Sarah Ferguson ha estado frecuentemente en el ojo público, tanto por su vínculo con la familia real como por diversas controversias mediáticas. Después de su separación, desarrolló una carrera como autora, productora de documentales, vocera de causas benéficas y figura habitual en medios. También ha escrito libros infantiles y autobiográficos. A pesar de ya no formar parte formalmente de la realeza activa, ha mantenido una relación cercana con su ex esposo y con el círculo real, participando ocasionalmente en actos públicos o familiares.
Su vida ha estado marcada por altos y bajos mediáticos, incluyendo problemas financieros y escándalos, como aquel en 2010 cuando fue grabada ofreciendo a un periodista acceso a su ex esposo a cambio de dinero.
En los últimos años ha buscado mantener una imagen más sobria y enfocada en causas sociales, aunque recientemente volvió a estar en el centro de atención por informes que la vinculan con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual de menores, a través de correos filtrados que sugieren que ella y sus hijas lo habrían visitado tras su salida de prisión en 2009.