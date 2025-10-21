Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, enfrenta consecuencias tras filtración de correos con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, enfrenta consecuencias tras filtración de correos con Epstein

En el correo, al que medios británicos como The Sun y Mail on Sunday tuvieron acceso, Sarah Ferguson se disculpaba con Jeffrey Epstein por haberlo vinculado públicamente con la pedofilia durante una entrevista concedida en marzo de 2011, en la que admitió que aceptar dinero de Epstein había sido “un gigantesco error de juicio”.

El mensaje dirigido a Epstein (supuestamente enviado un mes después de dicha entrevista) también expresaba que, aunque ella “no dijo la palabra con P (pedofilo)”, entendía que se había divulgado que lo hizo.

Sin embargo, la polémica se hizo más intensa al considerar que Epstein había sido condenado en 2008 por cargos de solicitud de prostitución a menores y salió en libertad en 2009 tras cumplir parte de su sentencia en Florida. En uno de los correos, Jeffrey afirma que Sarah Ferguson celebró su liberación en 2009 junto a sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, señalando que “fue la primera” en hacerlo “con sus dos hijas a cuestas”

Andrés de York junto a Sarah Ferguson en la graduación de la princesa Beatrice. (Getty Images)

Frente a estas acusaciones, fuentes cercanas a Ferguson y a sus hijas han negado que ésta haya visitado a Epstein con sus hijas tras su liberación. Mientras tanto, la polémica ha tenido consecuencias directas: varias organizaciones benéficas británicas han decidido cortar lazos con la duquesa. Entre ellas se encuentran Julia’s House, Teenage Cancer Trust y Natasha Allergy Research Foundation. En sus comunicados, estas entidades señalan que la correspondencia reciente con Epstein hace que “ya no sea apropiado” que continúe como patrocinadora.

"Tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la Duquesa de York con Jeffrey Epstein, J ulia's House ha tomado la decisión de que sería inapropiado que continuara como patrocinadora de la organización benéfica", dijo un portavoz de Julia's House, una organización de cuidados paliativos para niños, en una declaración a Fox News Digital.

Sarah Ferguson actualmente tiene 57 años. (Getty Images)

La revelación de estos correos se produce en un momento en que el propio Príncipe Andrés ya ha sido apartado de parte de sus funciones y títulos tras su implicación con Epstein.

En su defensa, su despacho ha declarado que el correo enviado a Epstein fue una comunicación bajo presión, en la que se actuó para “calmar” una amenaza de demanda por difamación. Sin embargo, la coherencia entre su entrevista pública de 2011 (en la que criticaba su relación con Epstein) y este correo privado, ha generado un debate sobre su credibilidad y los intereses que pudo tener en mantener o buscar apoyo financiero del magnate.