Salió a la luz un correo electrónico que comprueba una relación estrecha entre Jeffrey Epstein y Sarah Ferguson , ex esposa de Andrés de York, hermano del Rey Carlos III. Como respuesta, su alteza ha decidido excluirlos de las siguientes celebraciones, principalmente de Navidad.
Carlos excluye al príncipe Andrés y Sarah Ferguson de evento familiar
Carlos III pone distancia con Andrés de York
Una fuente de la realeza confesó al medio británico Daily Mail que Carlos III ha tomado la decisión de excluir a su hermano Andrés de York y su ex cuñada, Sarah Ferguson, de la celebración navideña que realiza la familia real británica, aunque sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia son bienvenidas.
Esta decisión fue tomada después de que el mismo medio revelara un correo electrónico de 2011 entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein que ella envió después de que, supuestamente, tanto ella, como su exmarido, Andrés, rompieran contacto con Jeffrey. En el correo, Sarah se refiere a Epstein como un “amigo supremo, generoso y constante” con quien se disculpa por haberlo criticado públicamente.
La relación entre Andrés de York y Sarah Ferguson
La pareja conformada por Andrés de York y Sarah Ferguson llegó al altar en 1986 y se convirtieron en los duques de York. Tienen dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. En 1992 anunciaron públicamente su separación, aunque firmaron el divorcio hasta 1996. A pesar de estar legalmente separados, Andrés y Sarah mantienen una relación cercana y de amistad.
Jeffrey Epstein y su relación con Andrés de York
Esta no es la primera vez que la familia real británica pone distancia con Andrés de York y Sarah Ferguson debido a Jeffrey Epstein. Desde que las víctimas de Epstein comenzaron a exponer los abusos y acosos que sufrieron por parte de Jeffrey y sus amigos, entre ellos, Andrés de York, la relación entre la realeza británica y él comenzó a verse afectada.
En 2019, Andrés de York anunció que se mantendría alejado de la vida pública y en 2022, se le retiraron sus títulos nobiliarios y militares, incluso dejó de usar el tratamiento de alteza real. Lo anterior en respuesta a la acusación de una víctima, Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de mantener relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, después de Epstein la llevara a Reino Unido.
La familia real británica ha optado por alejarse de Andrés de York y Sarah Ferguson durante las fiestas decembrinas de una manera pasiva y sin declaraciones oficiales para evitar dar más atención al ya controversial tema de la relación entre Andrés de York y Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein. Queda esperar a diciembre para saber si el rey Carlos III continuará con el mismo dictamen hacia su hermano y ex cuñada.