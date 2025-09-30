Carlos excluye al príncipe Andrés y Sarah Ferguson de evento familiar

Carlos III pone distancia con Andrés de York

Una fuente de la realeza confesó al medio británico Daily Mail que Carlos III ha tomado la decisión de excluir a su hermano Andrés de York y su ex cuñada, Sarah Ferguson, de la celebración navideña que realiza la familia real británica, aunque sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia son bienvenidas.

A pesar de estar divorciados, Sarah Ferguson y Andrés de York mantienen una relación cercana. (Getty Images)

Esta decisión fue tomada después de que el mismo medio revelara un correo electrónico de 2011 entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein que ella envió después de que, supuestamente, tanto ella, como su exmarido, Andrés, rompieran contacto con Jeffrey. En el correo, Sarah se refiere a Epstein como un “amigo supremo, generoso y constante” con quien se disculpa por haberlo criticado públicamente.

El mail expuesto de Sarah a Jeffrey ha revivido la polémica amistad entre Epstein y Andrew de York. (Getty Images)

La relación entre Andrés de York y Sarah Ferguson

La pareja conformada por Andrés de York y Sarah Ferguson llegó al altar en 1986 y se convirtieron en los duques de York. Tienen dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. En 1992 anunciaron públicamente su separación, aunque firmaron el divorcio hasta 1996. A pesar de estar legalmente separados, Andrés y Sarah mantienen una relación cercana y de amistad.