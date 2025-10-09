El príncipe Harry habla de la amenaza silenciosa que causa estragos en la salud de los hombres: “Está matando gente”

El príncipe Harry está en Nueva York por el Día Mundial de la Salud Mental

Al realizar una participación sin previo aviso en un evento organizado por Movember, la organización benéfica de salud masculina más grande del mundo, en la Asociación Australiana Americana en la ciudad de Nueva York, el príncipe Harry señaló cómo ha sido testigo de primera mano de los estragos que causa la falta de difusión y sobre todo de atención de la salud mental en los hombres, al enfrentar el estigma cultural y social de hablar de sus emociones de manera abierta.

“Me he encontrado hablando con muchos veteranos y, al sentarme con ellos, me di cuenta de que el silencio está matando gente”, aseguró el duque de Sussex en su intervención, según da a conocer People.

“Hemos avanzado mucho en la erradicación del estigma (sobre hablar y atender la salud mental) a nivel mundial”, añadió Harry, pero insistió en que “el acceso a la terapia sigue siendo un problema grave”.

El príncipe Harry en un panel sobre salud mental en Nueva York (Sussex.com)

Y es que, además del recelo con el que los hombres enfrentan el hablar de salud mental, también es un hecho que los servicios de salud en esta área en específica son de los que menor presupuesto reciben por parte de las autoridades alrededor del mundo y pueden tener un alto costo cuando se trata de servicios privados.