Hace ya varios años que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus deberes oficiales dentro de la realeza británica. En 2020 se mudaron a Estados Unidos, marcando un antes y un después en la historia moderna de los Windsor.
Desde entonces, su relación con otros miembros de la familia real ha sido objeto de intensos análisis mediáticos y biográficos, revelando viejas tensiones que se remontan incluso antes de su boda en 2018.
La dura advertencia del príncipe Felipe, abuelo de Harry, antes de casarse con Meghan Markle
Según el biógrafo de realeza Andrew Lownie, en su libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, el príncipe Felipe, abuelo de Harry, le lanzó una advertencia especialmente dura antes de su boda:
“Uno sale con actrices, uno no se casa con ellas”, refiriéndose a Meghan Markle, ex actriz de la serie Suits. Por si fuera poco, la autora Ingrid Seward, en su obra My Mother and I, Philip, afirma que Felipe veía con recelo la relación desde sus inicios y la comparó con el escándalo del príncipe Eduardo VIII y Wallis Simpson, cuya unión sacudió a la monarquía.
A pesar de sus reservas, Felipe y la reina Isabel II asistieron a la boda en Windsor en mayo de 2018. Según el ex mayordomo real Grant Harrold, al salir de la ceremonia, Felipe exclamó en voz baja: “Gracias a Dios ya terminó”, un comentario que muchos interpretaron como una mezcla de alivio y desaprobación.
Aunque Felipe falleció en 2021, sus advertencias parecen cobrar nueva relevancia con las recientes publicaciones biográficas que dejan ver viejas grietas emocionales en la familia real, y recuerdan que, para esposo de la reina Isabel II, el protocolo no sólo era una cuestión de etiqueta, sino también de convicción.
El príncipe Felipe no apoyó a Harry y Meghan tras su renuncia a la familia real
Según diversas fuentes, el príncipe Felipe optó por no involucrarse directamente en la polémica decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de abandonar sus funciones reales, llegando incluso a decirle a la reina Isabel que “pronto estaría fuera de esto”, una frase que reflejaba tanto su cansancio como su deseo de no participar en disputas familiares que, a su juicio, no podía cambiar.
De acuerdo con The Sun, aunque el duque de Edimburgo no estaba de acuerdo con los pasos que la pareja estaba tomando, mantenía una postura firme: “las personas deben vivir sus vidas como crean que es mejor”, tal como escribió el biógrafo real Gyles Brandreth.
Esta mezcla de desaprobación y respeto por la autonomía personal marcó su actitud frente a la salida de los Sussex. Brandreth también reveló que Felipe consideró la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, una conversación cargada de críticas hacia la institución y revelaciones familiares, como una auténtica “locura”, dejando claro que desaprobaba la exposición pública de asuntos privados y el impacto que ello tendría en la estabilidad de la monarquía.