La dura advertencia del príncipe Felipe, abuelo de Harry, antes de casarse con Meghan Markle

Según el biógrafo de realeza Andrew Lownie, en su libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, el príncipe Felipe, abuelo de Harry, le lanzó una advertencia especialmente dura antes de su boda:

“Uno sale con actrices, uno no se casa con ellas”, refiriéndose a Meghan Markle, ex actriz de la serie Suits. Por si fuera poco, la autora Ingrid Seward, en su obra My Mother and I, Philip, afirma que Felipe veía con recelo la relación desde sus inicios y la comparó con el escándalo del príncipe Eduardo VIII y Wallis Simpson, cuya unión sacudió a la monarquía.

El príncipe Felipe es recordado con mucho cariño. (WPA Pool/Getty Images/©GettyImages 479434146)

A pesar de sus reservas, Felipe y la reina Isabel II asistieron a la boda en Windsor en mayo de 2018. Según el ex mayordomo real Grant Harrold, al salir de la ceremonia, Felipe exclamó en voz baja: “Gracias a Dios ya terminó”, un comentario que muchos interpretaron como una mezcla de alivio y desaprobación.

Aunque Felipe falleció en 2021, sus advertencias parecen cobrar nueva relevancia con las recientes publicaciones biográficas que dejan ver viejas grietas emocionales en la familia real, y recuerdan que, para esposo de la reina Isabel II, el protocolo no sólo era una cuestión de etiqueta, sino también de convicción.