En el recuente capítulo de The Reluctant Traveler de Apple TV+, el príncipe William compartió su visión de lo que será su reinado y rompió con la costumbre de guardar silencio sobre su relación con el príncipe Harry, uno de los momentos más comentados de la entrevista.
El príncipe William habla de Harry por primera vez en años
El príncipe William habla de su futuro en la monarquía
El heredero al trono británico compartió detalles sobre su visión del futuro como rey, enfocada en una monarquía más moderna, cercana y socialmente comprometida.
William declaró que le inspira el deseo de “crear un mundo en el que mi hijo esté orgulloso de lo que hacemos” y señaló que su acción como futuro monarca debe tener un impacto positivo y tangible para las personas.
En sus palabras, también manifestó que es esencial aprender del pasado para no repetir errores.
De esta forma, el príncipe deja ver una postura crítica frente a tradiciones internas de la familia real que, según él, podrían necesitar revisión.
El príncipe Willism reafirmó su intención de modernizar el rol real, prometiendo una institución que, si bien mantenga su esencia, responda mejor a las expectativas contemporáneas de transparencia.
El príncipe William habla de Harry por primera vez en años
Lo más llamativo de la conversación, que fue grabada hace unos meses pero emitida recientemente, fue que, por primera vez en años, mencionó públicamente a su hermano Harry, rompiendo así un largo silencio que había alimentado rumores de distanciamiento irreconciliable entre ambos.
“Eso viene con la esperanza de que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, que Harry y yo tuvimos que crecer", aseguró al hablar sobre las presiones a las que se enfrentaron tras crecer en una familia tan polémica.
Aunque no ofreció un mensaje explícito de reconciliación ni abundó en detalles, esa referencia pública pone sobre la mesa la posibilidad de un cambio en la dinámica entre ambos hermanos.