Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

El príncipe William habla de Harry por primera vez en años

Durante una reciente entrevista, el príncipe William reveló sus intenciones de modernizar la monarquía británica y, tras años de silencio, habló de su hermano Harry.
vie 03 octubre 2025 03:28 PM
William y Harry
Príncipes William y Harry (Getty Images)

En el recuente capítulo de The Reluctant Traveler de Apple TV+, el príncipe William compartió su visión de lo que será su reinado y rompió con la costumbre de guardar silencio sobre su relación con el príncipe Harry, uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Publicidad

El príncipe William habla de su futuro en la monarquía

El heredero al trono británico compartió detalles sobre su visión del futuro como rey, enfocada en una monarquía más moderna, cercana y socialmente comprometida.

William declaró que le inspira el deseo de “crear un mundo en el que mi hijo esté orgulloso de lo que hacemos” y señaló que su acción como futuro monarca debe tener un impacto positivo y tangible para las personas.

William y Harry
Príncipe William y Harry (Getty Images)

En sus palabras, también manifestó que es esencial aprender del pasado para no repetir errores.

De esta forma, el príncipe deja ver una postura crítica frente a tradiciones internas de la familia real que, según él, podrían necesitar revisión.

El príncipe Willism reafirmó su intención de modernizar el rol real, prometiendo una institución que, si bien mantenga su esencia, responda mejor a las expectativas contemporáneas de transparencia.

Publicidad

El príncipe William habla de Harry por primera vez en años

Lo más llamativo de la conversación, que fue grabada hace unos meses pero emitida recientemente, fue que, por primera vez en años, mencionó públicamente a su hermano Harry, rompiendo así un largo silencio que había alimentado rumores de distanciamiento irreconciliable entre ambos.

“Eso viene con la esperanza de que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, que Harry y yo tuvimos que crecer", aseguró al hablar sobre las presiones a las que se enfrentaron tras crecer en una familia tan polémica.

William y Harry
William y Harry (Getty Images)

Aunque no ofreció un mensaje explícito de reconciliación ni abundó en detalles, esa referencia pública pone sobre la mesa la posibilidad de un cambio en la dinámica entre ambos hermanos.

Publicidad

Tags

Príncipe William Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad