El príncipe William habla de Harry por primera vez en años

El príncipe William habla de su futuro en la monarquía

El heredero al trono británico compartió detalles sobre su visión del futuro como rey, enfocada en una monarquía más moderna, cercana y socialmente comprometida.

William declaró que le inspira el deseo de “crear un mundo en el que mi hijo esté orgulloso de lo que hacemos” y señaló que su acción como futuro monarca debe tener un impacto positivo y tangible para las personas.

Príncipe William y Harry (Getty Images)

En sus palabras, también manifestó que es esencial aprender del pasado para no repetir errores.

De esta forma, el príncipe deja ver una postura crítica frente a tradiciones internas de la familia real que, según él, podrían necesitar revisión.

El príncipe Willism reafirmó su intención de modernizar el rol real, prometiendo una institución que, si bien mantenga su esencia, responda mejor a las expectativas contemporáneas de transparencia.